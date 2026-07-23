Fallece el Pbro. Juan Manuel Aguilar Miranda: Diócesis de Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.- A través de un comunicado oficial, la Diócesis de Nuevo Laredo dio a conocer a los medios de comunicación, fieles católicos y comunidad en general, el fallecimiento del Pbro. Juan Manuel Aguilar Miranda, acontecido el 22 de julio, ‘después de una vida entregada generosamente al servicio de Dios, de la Iglesia y del pueblo fiel’.

“A lo largo de casi cinco décadas de ministerio sacerdotal, desempeñó con entrega diversas responsabilidades pastorales dentro de nuestra Iglesia diocesana. Sirvió como vicario y párroco de la Parroquia de Cristo Rey; fue responsable diocesano de la catequesis y de las misiones; colaboró pastoralmente en las parroquias de Nuestra Señora del Carmen, Sagrada Familia y Corpus Christi; y desempeñó su última encomienda como cuasipárroco de la Cuasiparroquia de San Pablo Apóstol, donde ejerció su ministerio durante más de siete años”, señala el comunicado de prensa.

Detalla que su vida sacerdotal estuvo marcada por la sencillez, la cercanía con las comunidades, el amor a la Iglesia y una fidelidad constante al Evangelio. Y que su testimonio permanecerá como un legado de servicio y entrega para el presbiterio y para todos los fieles de la Diócesis de Nuevo Laredo.

“Nos unimos en oración por el eterno descanso de su alma y expresamos nuestra cercanía y solidaridad a sus familiares, amigos, hermanos sacerdotes y a las comunidades que tuvieron la gracia de acompañarlo en su ministerio”, continuó.

El Padre Juan Manuel Aguilar Miranda nació el 9 de marzo de 1946 en La Piedad, Michoacán, y fue bautizado en la Parroquia del Señor de la Piedad. Su vocación sacerdotal lo llevó a formarse en el Seminario de Monterrey, donde recibió los ministerios de lector y acólito. Posteriormente fue ordenado diácono en 1976 y, el 15 de julio de 1978, recibió la ordenación sacerdotal en la Parroquia del Espíritu Santo de Nuevo Laredo.

“Pedimos a Dios, rico en misericordia, que reciba al Padre Juan Manuel Aguilar Miranda en la Casa del Padre y le conceda participar de la gloria eterna prometida a sus servidores fieles”, se acotó.