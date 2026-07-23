La tormenta tropical Bertha avanza hacia Texas

La tormenta tropical Bertha tocó tierra en Luisiana y se encontraba al suroeste de Nueva Orleans mientras avanzaba hacia el oeste en dirección a Texas a primera hora del jueves, después de provocar el cierre de playas en la costa del Golfo de México desde la franja nororiental de Florida hasta Mississippi.

La tormenta tocó tierra el miércoles por la tarde en el municipio de St. Bernard, a unos 40 millas (65 kilómetros) al este de Nueva Orleans. Se pronosticaba que alcanzaría la costa superior de Texas el jueves antes de disiparse tierra adentro en Texas para el viernes.

El Centro Nacional de Huracanes informó que, a primera hora del jueves, la tormenta estaba a unos 175 kilómetros (110 millas) al suroeste de Nueva Orleans y a unos 190 kilómetros (120 millas) al sureste de Lake Charles, Luisiana. Se desplazaba hacia el oeste a 19 km/h (12 mph) con vientos máximos sostenidos de 75 km/h (45 mph).

El viento y la marejada ciclónica eran las principales amenazas para los estados del sur de Estados Unidos. Se cerraron parques y muelles a lo largo de la costa, al igual que algunas carreteras en zonas bajas. Una advertencia de tormenta tropical se extendía desde Alabama hasta Luisiana, incluida Nueva Orleans, donde el calor extremo aumentaba el malestar.

Los curiosos observaban la marejada en el estuario del lago Pontchartrain, y había niños chapoteando en las aguas crecidas mientras Bertha se acercaba a la costa de Luisiana. Los residentes cortaban el césped incluso mientras las calles se iban llenando de agua.

El centro de huracanes indicó que los vientos con fuerza de tormenta tropical llegaban hasta a 260 kilómetros (160 millas) del centro del sistema. El miércoles por la tarde se registró una ráfaga de 44 mph (71 km/h) en el Aeropuerto Lakefront de Nueva Orleans. Los fuertes vendavales derribaron un letrero de Waffle House sobre un automóvil en Panama City Beach, Florida.

Pero las lluvias más intensas se mantenían mar adentro, lo que reducía los riesgos de inundaciones, señaló el centro.

Es poco probable que la tormenta deje daños generalizados, afirmó el climatólogo estatal de Luisiana Jay Grymes, y añadió que el impacto debería ser manejable para las comunidades costeras.

El gobernador Jeff Landry calificó el pronóstico de “alentador”, pero también advirtió a los residentes que se prepararan para algunas inundaciones.

Los meteorólogos dijeron que eran posibles marejadas de hasta un metro (3 pies) en Luisiana y Alabama. Se pronosticaban acumulaciones de lluvia de entre 3 y 10 centímetros ( de 1 a 4 pulgadas), con cantidades mayores posibles en zonas aisladas.

En otras partes de Estados Unidos, una línea de tormentas generó el martes reportes de tornados desde Cincinnati hasta Nueva Jersey. Las lluvias torrenciales provocaron inundaciones repentinas que anegaron viviendas, destruyeron puentes y llevaron a rescates acuáticos en Virginia Occidental, informaron las autoridades.

Rara combinación de alertas por tormenta tropical y calor

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que el sur de Luisiana estuvo bajo alertas por tormenta tropical y por calor extremo durante gran parte del miércoles, una inusual dosis doble de penurias.

El servicio meteorológico señaló que era la primera vez en al menos dos décadas que ocurría en la zona, y citó registros que se remontan a 2005.

Bertha es la segunda tormenta tropical de la temporada del Atlántico

Bertha es la segunda tormenta tropical de la temporada de huracanes del Atlántico. La tormenta tropical Arthur, en junio, llevó fuertes lluvias al sureste de Estados Unidos.

Bertha podría descargar lluvias intensas en zonas costeras de Mississippi que aún no se recuperan de las inundaciones provocadas por Arthur, que destruyó y dañó viviendas.

El huracán Fausto en el Pacífico está lejos de tierra

En el océano Pacífico oriental, el huracán Fausto se desplazaba lejos de tierra. El huracán estaba a cientos de millas al oeste-suroeste del extremo sur de Baja California, con vientos máximos sostenidos de 130 km/h (80 mph).

Se esperaba que ganar fuerza de forma gradual, y el centro de huracanes indicó que el oleaje generado por Fausto se estaba extendiendo a lo largo de la costa de Baja California y probablemente causaría fuerte oleaje y corrientes de resaca potencialmente mortales.

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