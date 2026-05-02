Concluye Monseñor Jaime Tamayo ministerio como Obispo

Nuevo Laredo, Tam.- La Iglesia celebra un momento de renovación y continuidad pastoral tras la decisión del Papa León XIV de aceptar la renuncia de Monseñor Jaime A. Tamayo, quien, a sus 76 años, concluye su servicio al frente de la Diócesis de Laredo.

En su lugar, ha sido nombrado como *Obispo electo Monseñor John Jairo Gómez,* originario de Colombia y formado sacerdotalmente en la Diócesis de Tyler, Texas, donde hasta ahora se desempeñaba como vicario general. *Su ordenación episcopal está prevista para el próximo 30 de junio.*

Este relevo representa un nuevo capítulo en la vida de la Iglesia, guiado por la fe y la confianza en el plan de Dios.

En este contexto, Monseñor Luis Carlos Lerma Martínez se une con gran júbilo a este momento significativo, acompañando en oración tanto al obispo saliente como al entrante.

“La Diócesis de Nuevo Laredo se hace presente espiritualmente, reconociendo con gratitud la entrega generosa de Monseñor Tamayo y elevando súplicas por el inicio del ministerio episcopal de Monseñor Gómez”, señaló la Diócesis de Nuevo Laredo, en un comunicado.

“Con profundo sentido de comunión eclesial, se agradece el legado de servicio, liderazgo y cercanía pastoral que deja Monseñor Tamayo, al tiempo que se da la bienvenida con esperanza y alegría al nuevo pastor”.

“Se pide a Dios que fortalezca a ambos en sus respectivas misiones y que continúe guiando a la Iglesia en un camino de fe, unidad y amor”, agregó el comunicado.