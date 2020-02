VIDEO: Futbolista se disloca la rodilla y se la acomoda para volver a jugar

CIUDAD DE MÉXICO.- La Futbolista Jane O’Toole de la Liga Femenil Escocesa, chocó contra otra jugadora y se dislocó la rodilla.

La jugadora del Saint Mirren de la Primera División Femenil de Escocia, cayó al suelo con la rodilla dislocada.

Watch the moment St Mirren Women’s skipper Jane O’Toole thump knee cap back in place after dislocation – and plays on. She has to hammer her knee cap back into place after dislocating it. pic.twitter.com/aHN1cGjTx1

