Vecinos del poniente se unen a trabajos del Gobierno Municipal

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo llevó a cabo la conformación del “Consejo Social de Participación”, un espacio donde la comunidad es protagonista en la transformación de sus colonias.

En esta edición participaron habitantes de las colonias Campanario, Villas de Oradel, Los Ángeles, Blanca Navidad e Insurgentes, quienes se sumaron con entusiasmo a este espacio de diálogo y organización social que busca atender de manera directa las necesidades de cada sector.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal destacó la importancia de este tipo de ejercicios ciudadanos, subrayando que la participación organizada es clave para construir una ciudad más equitativa y con mayor bienestar.

“Este consejo no solo representa un espacio de diálogo, sino una herramienta para transformar juntos nuestro entorno y elevar la calidad de vida, el Consejo Social de Participación permitirá canalizar propuestas, identificar problemáticas y trabajar de manera coordinada con las autoridades municipales, consolidando así un modelo de gobernanza basado en la cercanía, la escucha activa y la corresponsabilidad”, dijo la presidenta.

Canturosas Villarreal destacó que para el gobierno municipal, la participación ciudadana es el pilar fundamental para el desarrollo de Nuevo Laredo.

María Guadalupe Váldez Hernández, vecina de la colonia Villas de Oradel, reiteró que las familias del poniente de Nuevo Laredo, tienen firme su compromiso de colaborar con el Gobierno Municipal, para que los beneficios de la transformación sigan llegando a este sector de la ciudad.

“Nos da mucho orgullo trabajar a su lado, porque es una alcaldesa que escucha y atiende a su gente, nos comprometemos a mantener en buenas condiciones las obras y los espacios que han creado para nosotros, porque es nuestra responsabilidad cuidar nuestra colonia”, afirmó.

Los Consejos Sociales de Participación surgen con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y avanzar hacia un modelo más efectivo, en el que la voz de la población no solo sea escuchada, sino que se traduzca en resultados reales.