Vuelca chofer de tractocamión en Anáhuac tras quedarse dormido al volante

NUEVO LAREDO, TAM.- Un tractocamión volcó la mañana de este miércoles en el kilómetro 154 de la autopista de la Carretera Nacional, a la altura de Anáhuac, Nuevo León, luego de que su conductor presuntamente se quedara dormido al volante; el operador resultó ileso.

El incidente ocurrió cuando la unidad de carga circulaba de sur a norte sobre dicha vía. De acuerdo con los datos disponibles, el conductor, identificado como Víctor M., de 23 años de edad, manejaba un tractocamión color blanco, marca Freightliner modelo 2024, con número económico 42-AT-1N, que remolcaba una caja refrigerada de 53 pies, identificada con el número 1265, en la que transportaba verduras.

Al llegar al punto referido, el operador habría perdido el control de la pesada unidad tras quedarse dormido, lo que provocó que el vehículo volcara sobre su costado derecho. La unidad terminó entre el camellón central y uno de los carriles de circulación, generando la obstrucción parcial de la autopista.

Pese a la magnitud del accidente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente afectaciones a la circulación vehicular en el tramo, donde se realizaron maniobras para retirar la unidad siniestrada y restablecer el flujo.

El vehículo involucrado pertenece a la empresa Transportes GAB, dedicada al traslado de productos perecederos. No se detallaron daños adicionales a la infraestructura carretera.

Autoridades reiteraron el llamado a los conductores, en especial a quienes operan transporte de carga, a respetar los periodos de descanso y evitar manejar en condiciones de fatiga, con el fin de prevenir accidentes que puedan poner en riesgo la seguridad vial.