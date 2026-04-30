Dictan sentencia de casi diez años a hombre por abuso sexual agravado

NUEVO LAREDO, TAM.- Una sentencia condenatoria de 9 años y 10 meses de prisión fue dictada en esta frontera en contra de un hombre acusado de abuso sexual agravado en perjuicio de una persona menor de edad, tras un procedimiento abreviado en el que el imputado aceptó su responsabilidad.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que, mediante la intervención del Agente del Ministerio Público, se obtuvo el fallo condenatorio contra Lucino “M”, luego de que el acusado reconociera su participación en los hechos ante la autoridad judicial. La resolución fue emitida por una Juez de Control, quien validó el acuerdo alcanzado durante el proceso.

De acuerdo con la información oficial, la parte ofendida manifestó su conformidad con la reparación del daño, lo que permitió avanzar bajo la figura de procedimiento abreviado, mecanismo legal que agiliza la resolución de casos cuando el imputado acepta su culpabilidad.

Además de la pena privativa de la libertad, la autoridad judicial impuso al sentenciado el pago de 7 mil 742.46 pesos por concepto de reparación del daño. Asimismo, se determinó la suspensión de sus derechos políticos y civiles durante el tiempo que dure la condena, junto con una amonestación con el propósito de prevenir la reincidencia.

La Fiscalía estatal reiteró que este tipo de resoluciones forman parte de las acciones encaminadas a garantizar el acceso a la justicia y a sancionar conductas que vulneran la libertad sexual y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en la entidad.

El caso quedó concluido en esta etapa judicial con la emisión de la sentencia correspondiente conforme a la legislación vigente.