Vinculan a proceso a hombre por abuso sexual agravado contra menor

NUEVO LAREDO, TAM.- Un Juez de Control en esta frontera vinculó a proceso a un hombre por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual agravado en agravio de una persona menor de edad, por hechos ocurridos el 26 de marzo de 2026 en un domicilio de la colonia Vamos Tamaulipas.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, el imputado, identificado como Juan Jesús “D”, es señalado por hechos registrados aproximadamente entre las 06:00 y las 06:25 horas al interior de una vivienda en dicho sector. La imputación fue sustentada con los datos de prueba presentados por el Agente del Ministerio Público ante la autoridad judicial.

Tras analizar los elementos expuestos durante la audiencia inicial, el Juez de Control determinó que existen indicios suficientes para establecer la probable participación del acusado, por lo que resolvió su vinculación a proceso. Como parte de las medidas cautelares, se impuso la prisión preventiva justificada, con el objetivo de garantizar su presencia durante el desarrollo del proceso penal.

Asimismo, la autoridad judicial fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que las partes podrán fortalecer sus respectivos argumentos antes de una posible etapa intermedia o juicio.

La Fiscalía estatal informó que esta acción forma parte de los procedimientos legales orientados a la atención de delitos que afectan la integridad y libertad sexual de niñas, niños y adolescentes. También reiteró que continuará con la integración de carpetas de investigación y la presentación de pruebas ante los tribunales para el esclarecimiento de los hechos.

El caso permanecerá en seguimiento conforme a los tiempos y etapas establecidos por el sistema de justicia penal vigente.