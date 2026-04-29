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Descansarán dependencias estatales 1 y 4 de mayo

Reanudarán labores el martes de la próxima semana

Oficinas laborarán con normalidad este jueves 30 de abril. [Archivo/Líder Web]
Iván Zertuche/Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- Mediante oficio, el Gobierno del Estado notificó a todas las dependencias estatales que gozarán de días de asueto el 1 de mayo, Día del Trabajo, así como el lunes 4 de mayo, en conmemoración de la Batalla de Puebla, reanudando labores el martes 5.

Las dependencias que gozarán de este puente de descanso, son: Oficina Fiscal del Estado, las 4 Oficialías del Registro Civil, así como juzgados del Estado, ITAVU, catastro estatal, ITEA entre otras dependencias.

Por ello, los jefes de cada una de las dependencias hacen el llamado a la ciudadanía que tengan algún trámite pendiente en alguna dependencia estatal, aprovechen hasta el jueves 30 para realizar los trámites pertinentes, ya que de lo contrario tendrán que esperar hasta el martes 5 de mayo.

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