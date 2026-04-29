Espacios públicos gratis por el Día del Niño: Ayuntamiento

Se invita a la ciudadanía a aprovechar otros espacios públicos como las áreas acuáticas del Parque Viveros, El Laguito y las plazas “Pies Mojados”, que continúan consolidándose como puntos de encuentro familiar. [Agencias]

Se invita a la ciudadanía a aprovechar otros espacios públicos como las áreas acuáticas del Parque Viveros, El Laguito y las plazas “Pies Mojados”, que continúan consolidándose como puntos de encuentro familiar. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- En una acción que reafirma el compromiso con el bienestar de las familias y el derecho de la niñez al esparcimiento, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, anunció que este 30 de abril el Zoológico, el Acuario y la alberca Camécuaro estarán abiertos al público de manera totalmente gratuita.

Con motivo del Día del Niño, esta medida busca garantizar que todas las niñas y niños, sin distinción, puedan disfrutar de espacios recreativos dignos, seguros y accesibles, como parte de una política pública enfocada en fortalecer el tejido social desde la infancia.

El Zoológico y el Acuario de Nuevo Laredo recibirán a las familias en un horario de 11:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, ofreciendo experiencias educativas y de convivencia, mientras que la alberca Camécuaro, ubicada en el Parque Viveros, también estará disponible sin costo para quienes deseen refrescarse y celebrar en comunidad.

La alcaldesa destacó que este tipo de acciones no son aisladas, sino parte de una visión de gobierno que pone al centro a las personas, particularmente a las niñas y niños, impulsando entornos donde puedan crecer con bienestar, alegría y oportunidades.

De igual forma, ante el inicio de la temporada de calor, se invita a la ciudadanía a aprovechar otros espacios públicos como las áreas acuáticas del Parque Viveros, El Laguito y las plazas “Pies Mojados”, que continúan consolidándose como puntos de encuentro familiar.

El Gobierno Municipal exhorta a la población a hacer uso responsable de estas instalaciones, respetando las normas de seguridad y contribuyendo a su cuidado, para que estos espacios sigan siendo patrimonio de todas y todos.

Con estas acciones, la administración municipal no solo celebra a la niñez, sino que consolida una política social incluyente que acerca los servicios y espacios públicos a la ciudadanía, fortaleciendo el sentido de comunidad y el orgullo por Nuevo Laredo.