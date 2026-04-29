Avanza programa ‘Piso Firme’ en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Secretaría de Bienestar Social, continúa impulsando el programa “Piso Firme”, una estrategia enfocada en mejorar las condiciones de vivienda de las familias que más lo necesitan, mediante la sustitución de pisos de tierra por superficies de concreto.

La titular de la dependencia, Liliana Arjona Barocio, informó que actualmente 46 personas ya han completado satisfactoriamente su trámite para acceder a este beneficio, y destacó que durante el año se mantendrá abierta la convocatoria para ampliar el alcance del programa.

“Tenemos 46 personas que han completado todo el trámite y contamos con una cantidad importante de apoyos que vamos a estar ofertando durante todo el año; invitamos a la ciudadanía que necesite un piso de aproximadamente 3 por 3 metros de cemento a que se acerque, ya que los requisitos son mínimos”, señaló.

La funcionaria explicó que, como parte del proceso, se realizan mediciones y un análisis técnico en cada vivienda para validar la viabilidad del apoyo, posteriormente el proyecto es canalizado al área de Servicios Públicos para su ejecución. Añadió que en breve iniciarán los trabajos de construcción de los primeros pisos.

El programa “Piso Firme” contempla beneficiar a un total de 240 viviendas en esta etapa, contribuyendo a mejorar la salud, seguridad y bienestar de las familias, al reducir riesgos asociados a los pisos de tierra, como enfermedades y condiciones insalubres.

Con la implementación de estos programas de bienestar social, el Gobierno de Nuevo Laredo atiende las necesidades básicas de la población y fortalece el desarrollo social en las colonias de la ciudad.