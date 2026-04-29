Abre Municipio inscripciones a cursos de natación

El cupo es limitado, por lo que se recomienda consultar los requisitos y asegurar su lugar con tiempo. [Agencias]

El cupo es limitado, por lo que se recomienda consultar los requisitos y asegurar su lugar con tiempo. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de fomentar el deporte, la salud y el desarrollo integral de la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, invita a niñas, niños, jóvenes y adultos a participar en los Cursos de Natación 2026 que se llevarán a cabo del 4 al 29 de mayo en la Alberca Semiolímpica de la Unidad Deportiva Lic. Benito Juárez.

Estos cursos se desarrollarán en un horario de 17:00 a 21:00 horas y están dirigidos a personas de todas las edades, en ramas femenil y varonil, brindando la oportunidad de aprender desde lo básico hasta perfeccionar técnicas avanzadas de natación.

El programa contempla categorías de principiante, intermedio, avanzado y equipo de competencia, permitiendo que cada participante se integre de acuerdo con su nivel y avance de manera progresiva bajo la supervisión de instructores capacitados.

Además de aprender a nadar, esta disciplina contribuye al fortalecimiento físico, mejora la resistencia, promueve la salud cardiovascular y fomenta valores como la disciplina, la constancia y la confianza personal, convirtiéndose en una actividad integral para el bienestar de la población.

El Gobierno Municipal hace un llamado a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad e inscribirse con anticipación, ya que el cupo es limitado, por lo que se recomienda consultar los requisitos y asegurar su lugar con tiempo.

Para mayor información, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 867 719 4782 o acudir directamente a las instalaciones de la Unidad Deportiva Lic. Benito Juárez.

Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso de impulsar el deporte y generar espacios que promuevan estilos de vida saludables, fortaleciendo el desarrollo de las familias de Nuevo Laredo.