Cerrarán instituciones bancarias este viernes

Nuevo Laredo, Tam.- Las sucursales bancarias permanecerán cerradas el próximo 1 de mayo con motivo del Día del Trabajo, al tratarse de un día inhábil oficial en el sector financiero, de acuerdo con la Asociación de Bancos de México.

Cabe señalar que, pese a la suspensión de actividades en ventanillas, los usuarios podrán realizar operaciones a través de cajeros automáticos, banca en línea y aplicaciones móviles.

Por otra parte, el 5 de mayo, fecha en la que se conmemora la Batalla de Puebla, las instituciones bancarias brindarán servicio de manera habitual en la ciudad, ya que no está considerado como día de descanso obligatorio para el sector bancario.