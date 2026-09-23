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Escala precio del huevo en el martes de mercado 

Luego de varios meses de permanecer por debajo de los 50 pesos, sube hasta 62 pesos la tapa de 30 piezas

Iván Zertuche/Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- En el martes de mercado, el precio de la tapa de huevo, de 30 piezas, registra un incremento al pasar de 48 hasta los 62 pesos la  más accesible, encontrando otras marcas con costos de hasta los 76 pesos.

 

Mientras, el chile poblano mantiene el precio de 53 pesos el kilo.

 

En cuanto al limón baja de 64 a 56 pesos el kilo, el chile serrano bajó de 50 a 46 pesos el kilo y el chile jalapeño subió de 38 a 40 pesos el kilo.

 

Respecto al tomate, baja de 23 a 20 pesos el kilo, la papa morena sube de 10 a 11 pesos por kilo y la papa blanca se mantiene en 60 pesos el kilo.

 

Otros productos, como la cebolla, baja el precio de 48 a 40 pesos el kilo y, el aguacate, se mantiene en 70 pesos el kilo.

 

La papaya sigue en 45 pesos el kilo y la piña sube el precio a  37 pesos el kilo.

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