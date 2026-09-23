Recupera Carmen Lilia 80 años de historia

Nuevo Laredo, Tam.- Con una inversión de más de 7 millones 166 mil pesos y un beneficio para alrededor de 750 personas, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo devolvió a la comunidad uno de los recintos que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad, al entregar renovado el histórico Gimnasio Escuadrón 201, ubicado en la Escuela Secundaria General No. 1 “Profr. Juvenal Boone Flores”.

Ante estudiantes, docentes, familias, autoridades educativas y representantes de la comunidad neolaredense, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó la entrega de la rehabilitación de cubierta e impermeabilización del gimnasio, así como la develación de una placa conmemorativa, recuperando un espacio que durante décadas ha acompañado la vida educativa, deportiva, cultural y cívica de distintas generaciones de neolaredenses.

“Porque en cada peso invertido en esta escuela, en cada luminaria y en cada pared que renovamos, va nuestro corazón y nuestra firme convicción de que Nuevo Laredo se transforma a través de sus aulas y de su gente.”, señaló Carmen Lilia Canturosas durante su mensaje ante los estudiantes.

Explicó que el nombre de éste gimnasio mantiene además viva la memoria de los integrantes del Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, unidad que participó en la Segunda Guerra Mundial y que representa uno de los capítulos de la historia militar de México; por lo que el recinto no solamente ha sido testigo de la vida escolar y deportiva de Nuevo Laredo, sino que también conserva un vínculo con la memoria histórica y patriótica del país.

La presidenta municipal subrayó que recuperar el Escuadrón 201 significa también apostar por la educación y el deporte, al tratarse de un espacio que no solamente es utilizado por los alumnos de la institución, sino también por equipos y grupos externos que encuentran en este recinto un lugar para practicar actividades deportivas, particularmente el basquetbol.

“Qué bueno que lo tenemos, qué bueno que lo enaltecemos, qué bueno que esté en funcionamiento y que a través de la historia sepamos que estamos dejando nuevamente este legado todos juntos y que le estamos apostando a la educación y al deporte”, afirmó la presidenta municipal sobre continuar con acciones para conservar las características originales y enaltecer su valor histórico.

Durante el evento, la alumna Fiorella Bravo, en representación de la comunidad escolar, destacó la importancia de que este espacio vuelva a encontrarse en condiciones adecuadas para las nuevas generaciones.

“Este emblemático espacio que resguarda gran parte de la memoria e identidad de nuestra ciudad requería una intervención urgente; gracias a su firme compromiso con la infraestructura educativa y el patrimonio histórico, hoy mis compañeros y yo volvemos a tener un lugar digno y seguro para desarrollar las actividades deportivas, culturales y protocolarias”, expresó.

La alcaldesa afirmó que para el Gobierno Municipal, recuperar este inmueble representa una visión de ciudad en la que la infraestructura y la historia pueden avanzar juntas. La intervención permite que un espacio emblemático vuelva a cumplir plenamente su función para estudiantes, deportistas y familias, al mismo tiempo que se conserva como parte del patrimonio y de la memoria de Nuevo Laredo.

La rehabilitación permitió recuperar integralmente las condiciones de la cubierta y estructura del histórico gimnasio, con trabajos que incluyeron la reconstrucción del canal pluvial, instalación de bajante pluvial, reinstalación de IPR, limpieza y pintura de la estructura, colocación de lámina Pintro en el arcotecho, construcción de paso de gato, reparación de barandales y ventanales, renivelación de losa con concreto e impermeabilización, además de otras acciones complementarias.

Con esta entrega, el histórico Escuadrón 201 vuelve a estar en condiciones para recibir a las nuevas generaciones y continuar siendo escenario de actividades que forman parte de la vida de la ciudad, manteniendo vivo un espacio que durante 80 años ha sido testigo de competencias, ceremonias, encuentros, celebraciones y momentos compartidos por generaciones de neolaredenses.