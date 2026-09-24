Fortalece Carmen Lilia conectividad de universitarios del TEC y la Normal

Nuevo Laredo, Tam.- Con el propósito de facilitar a las juventudes universitarias una herramienta que contribuya directamente a su formación académica, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó la entrega de tarjetas SIM del programa “Conéctate al Futuro” a estudiantes del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo y de la Escuela Normal Urbana Cuauhtémoc.

Durante el encuentro con la comunidad estudiantil, la presidenta municipal destacó que el acceso a internet se ha convertido en una herramienta necesaria para continuar con los estudios, realizar investigaciones, entregar trabajos y mantener la comunicación con docentes y compañeros.

“Nosotros queremos acompañarlos para que sigan estudiando, para quitarles esta carga de los datos en que tengan que decidir si comprar aún material o comprar los datos y los datos indudablemente es parte del día a día, es parte del seguir avanzando, es parte de seguir estudiando”, manifestó.

A través de este programa, las y los estudiantes beneficiarios reciben 14 gigabytes de internet mensuales, además de navegación ilimitada en redes sociales, llamadas y mensajes, como parte de un apoyo que busca reducir uno de los gastos que actualmente forman parte de la vida cotidiana de quienes cursan una carrera profesional, el Gobierno Municipal, otorgará un total de 10 mil tarjetas Sim.

Canturosas Villareal resaltó que esta acción forma parte de una serie de apoyos y herramientas que ha impulsado para acompañar a las juventudes durante su preparación profesional, entre ellos becas de titulación y de excelencia universitaria, además de infraestructura destinada al estudio y al acceso al conocimiento.

“Tenemos las becas de titulación que están hechas, pensadas en todos ustedes, que no se nos queden. Tenemos la beca de excelencia, al que más se prepara y se esfuerza durante el año”, señaló.

La entrega realizada en el TEC también contó con el mensaje de Allison Escamilla, representante de las y los estudiantes beneficiarios del programa, quien destacó que actualmente la conectividad forma parte de las herramientas necesarias para el desarrollo académico. “Hoy, estar conectados también significa contar con más herramientas para estudiar, aprender y prepararnos mejor”, expresó.

Allison Ariadna señaló que el beneficio también representa un respaldo para las familias de los estudiantes, al contribuir a disminuir un gasto que se ha vuelto necesario para continuar con las actividades escolares.

“Este programa nos ayuda a reducir un gasto para nuestras familias, pero sobre todo nos brinda una herramienta más para seguir preparándonos y aprovechar mejor nuestras oportunidades académicas”, afirmó.

Con “Conéctate al Futuro”, el Gobierno Municipal mantiene una estrategia de acompañamiento a las juventudes universitarias mediante apoyos que buscan atender necesidades concretas de su vida académica, facilitando el acceso a herramientas que forman parte de su preparación y fortaleciendo las condiciones para que continúen sus estudios.