Llega dólar a nuevo máximo de 17.50 pesos a la venta en esta frontera

Nuevo Laredo, Tam.- Este miércoles, el dólar se encareció alcanzando un máximo de 17.50 pesos por uno a la venta, en los centros cambiarios de esta frontera.
Tras casi dos meses de constante volatilidad, la divisa verde tocó un nuevo nivel.
El billete verde había estado fluctuando, por varias semanas, desde 17.10, 17.20, 17.30 y 17.40 pesos a la venta. Sin embargo, esta vez llegó a un nuevo precio.
Desde el pasado 15 de julio, el dólar no llegaba a 17.50 pesos a la venta.
En tanto, a la compra, se ha mantenido a 16.60 en los últimos días.