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Alerta por incremento en extorsiones telefónicas y “secuestros virtuales” en Nuevo Laredo

Ante una llamada de este tipo, la recomendación es no actuar bajo presión: no depositar dinero, no entregar códigos de seguridad, no seguir instrucciones de aislamiento y verificar inmediatamente la situación del supuesto familiar. #NuevoLaredo #Tamaulipas #ExtorsionTelefonica #SecuestroVirtual #Seguridad #Prevencion #Denuncia #AlertaCiudadana #Policia #Fiscalia #Extorsion #Fraude #Ciberseguridad #WhatsApp #SeguridadDigital #Ciudadania #Informacion #Investigacion #Periodismo #Noticias #Alerta #PrevencionDelDelito #911 #089

Agencias

Nuevo Laredo, Tam. — Integrantes del Cártel del Golfo son responsables de una nueva ola de extorsiones telefónicas y casos de “secuestro virtual”, que mantienen en alerta a familias de Nuevo Laredo y a las autoridades.

Las víctimas principalmente son mujeres y adolescentes, el grupo más vulnerable de la sociedad. Los delincuentes originarios de Reynosa utilizan llamadas telefónicas con números del Estado de Nuevo León para bajo amenazas e información obtenida de redes sociales para hacer creer que un familiar está secuestrado o en peligro.

En algunos casos, obligan a las víctimas a salir de sus domicilios, borrar aplicaciones de redes sociales y WhatsApp de sus teléfonos y mantenerse incomunicadas. Después utilizan sus números de WhatsApp para contactar a familiares y exigir fuertes cantidades de dinero.

“Tengo a tu esposa secuestrada y debes depositarme 60 mil pesos o la mato”, narro Javier, esposo de una mujer, victima de secuestro virtual. Él recibió una foto que los delincuentes obligaron a la victima a tomarse ella misma, como “prueba” del plagio. Horas después la fémina regreso a su hogar, después de haberse quedado en el interior de una clínica del IMSS, por ordenes del delincuente, que se identifico como “Comandante M”.

El objetivo es claro: generar miedo, impedir que la familia compruebe la información y conseguir un depósito antes de que se descubra el engaño.

Una víctima de Nuevo Laredo, identificada como Marisa, relató: “Me dio mucho miedo porque me decían que, si no aceptaba pagar, me podía pasar algo o a mi familia, que iban a entrar a matarnos”. Ella logro regresar a su hogar, después de pasar varias horas deambulando por diversos sectores de Nuevo Laredo, porque el delincuente le indicó que si se detenía, la iban a matar

Otra víctima, Laura, recordó la amenaza de sus agresores: “No pierdan el tiempo, aquí nadie los va a ayudar. Haz lo que te ordenó o mató a tu familia”; esto mientras a la familia le exigían dinero porque tenían “secuestrada” a la mujer.

Todas las denuncias apuntan a integrantes del Cártel del Golfo, por la clave lada de los números telefónicos y algunos datos que han dado a las víctimas, aunque se identifican como delincuentes locales.

Ante una llamada de este tipo, la recomendación es no actuar bajo presión: no depositar dinero, no entregar códigos de seguridad, no seguir instrucciones de aislamiento y verificar inmediatamente la situación del supuesto familiar.

En caso de emergencia, marque al 911. Para denuncia anónima está disponible el 089.
En Nuevo Laredo, el llamado de alerta es directo: una amenaza telefónica no debe convertirse en una decisión tomada bajo miedo. Verificar, denunciar y proteger las cuentas digitales puede evitar que una llamada termine en una extorsión.

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