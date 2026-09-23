Harvey Weinstein es condenado a 15 años de prisión

Harvey Weinstein en el tribunal en Nueva York, el 23 de septiembre del 2026. (Steven Hirsch/New York Post via AP, Pool)

Harvey Weinstein en el tribunal en Nueva York, el 23 de septiembre del 2026. (Steven Hirsch/New York Post via AP, Pool)

NUEVA YORK (AP) — Harvey Weinstein, el desacreditado magnate del cine, fue condenado a 15 años de prisión el miércoles por un delito grave de índole sexual en otro ajuste de cuentas del movimiento #MeToo.

La sentencia de Weinstein por agredir sexualmente a la entonces asistente de producción de televisión Miriam Haley llegó tras una odisea legal que se extendió por más de seis años, después de que se anulara su condena de 2020. Un jurado volvió a declararlo culpable en un nuevo juicio el año pasado.

Otrora una de las figuras más poderosas de la industria del entretenimiento, Weinstein fue un productor ganador del Óscar cuyos éxitos incluyeron “Shakespeare in Love”, “Pulp Fiction” y “Chocolat”. Pero su caída fue rápida después de que las acusaciones de agresión sexual en 2017 desencadenaran el movimiento #MeToo.

En 2024, el máximo tribunal de Nueva York borró la condena de Weinstein de seis años antes y ordenó un nuevo juicio, al dictaminar que Weinstein se vio perjudicado por el testimonio de otras mujeres cuyas acusaciones no formaban parte del caso.

Weinstein, de 74 años, se enfrentaba a hasta 25 años de prisión por agredir sexualmente a Haley en su apartamento de Manhattan en 2006. Ya ha cumplido más de seis años mientras su caso ha pasado una y otra vez por el sistema de justicia penal. Haley relató la agresión en dos juicios y volvió a hablar en el tribunal el miércoles, justo antes de que se dictara la sentencia contra Weinstein.

“Haber sido agredida sexualmente por Harvey Weinstein ha tenido un efecto devastador en mi vida y en mi sensación de seguridad que quizá nunca desaparezca. La decisión de hablar me obligará a tener cautela durante años”, declaró Haley. “Para mí es una cadena perpetua”.

“Me he traumatizado aún más al ejercer mi derecho a exigirle responsabilidades. Todo esto se remonta a sus acciones”, afirmó, y añadió que pensó muchas veces en poner fin a su búsqueda de justicia.

Minutos después, Weinstein se disculpó en el tribunal con quienes pudiera haber lastimado. “Sí siento remordimiento por el dolor de Miriam Haley, pero tengo que reiterar mi inocencia”, le dijo al juez mientras estaba sentado en una silla de ruedas.

Por qué Weinstein está siendo sentenciado por segunda vez

Originalmente fue condenado a 23 años de prisión después de que un jurado lo declarara culpable de agredir a Haley y de violar a una actriz aspirante, Jessica Mann, en 2013.

Pero el máximo tribunal de Nueva York anuló esos veredictos en 2024, al dictaminar que Weinstein se vio perjudicado por el testimonio de otras mujeres cuyas acusaciones no formaban parte del caso.

Juzgado por segunda vez el año pasado, Weinstein volvió a ser declarado culpable de un acto sexual delictivo en primer grado por agredir a Haley, quien también ha sido conocida como Mimi Haleyi. En un veredicto dividido y desordenado, el jurado lo absolvió de practicar sexo oral por la fuerza a otra mujer, Kaja Sokola, y no logró llegar a un veredicto sobre un cargo de violación relacionado con Mann.

Después de que un nuevo juicio terminara con un jurado sin acuerdo en mayo, los fiscales de Manhattan retiraron el cargo de violación en lugar de buscar un cuarto juicio, después de que Mann dijera que no podía soportar testificar de nuevo.

Esa decisión despejó el camino para la sentencia de Weinstein.

Los problemas de salud de Weinstein son centrales en petición de clemencia

Los fiscales de Manhattan solicitaron 20 años de prisión, lo que lo mantendría tras las rejas hasta, como mínimo, finales de sus 80 años.

El abogado defensor Jacob Kaplan pidió que Weinstein recibiera una condena de tres años más, además de los seis años que ya ha cumplido, al sostener que una sentencia más larga haría más probable que Weinstein muera en prisión.

Weinstein tiene una salud deteriorada y ha sido hospitalizado seis veces desde 2025, indicó Kaplan, mientras lidia con cáncer de sangre, insuficiencia cardiaca congestiva y problemas renales. Ha usado una silla de ruedas desde hace ya varios años.

Weinstein ha negado haber violado o agredido sexualmente a alguien. Una vez que sea sentenciado, puede apelar.

“Se demostrará mi inocencia. Eso se lo prometo”, le dijo Weinstein a The Hollywood Reporter en una entrevista desde la cárcel en marzo.

Weinstein también está a la espera de una nueva sentencia en un caso separado de violación en Los Ángeles. Un tribunal de apelaciones de California confirmó la condena de 2022, pero anuló su sentencia original de 16 años porque el juez había considerado como factor agravante sus condenas en Nueva York, que posteriormente fueron anuladas.

Tras ir y venir entre una prisión estatal —donde dio positivo por COVID-19 al inicio de la pandemia— y el notorio complejo de Rikers Island en la ciudad de Nueva York, Weinstein está ahora alojado en una unidad médica para reclusos en el Hospital Bellevue de Manhattan.

Sus problemas de salud en los últimos años han incluido leucemia mieloide crónica, diabetes y dificultades para caminar, dijeron sus abogados. Hace dos años, se sometió a una cirugía de emergencia para extraer líquido de su corazón y pulmones.

Haley describe la agresión que llevó a la condena de Weinstein

Haley, de 49 años, es una exproductora de entretenimiento que ahora trabaja en publicidad.

Nacida en Finlandia y criada en Suecia, contó que conoció a Weinstein a través de un contacto en común y trabajó brevemente como asistente de producción en un programa de competencia de telerrealidad que él produjo, “Project Runway”.

Haley dijo que aceptó una invitación para visitar el apartamento de Weinstein en Manhattan porque habría sido extraño rechazarla, ya que tenía previsto volar a Los Ángeles al día siguiente, con gastos pagados por la empresa de él, para asistir al estreno de una película.

Después de que ella y Weinstein conversaran brevemente en el sofá de la sala, él se abalanzó para besarla, testificó. Dijo que se levantó de un salto y lo rechazó, pero él la agarró, la empujó por la fuerza hacia un dormitorio y la agredió sexualmente, ignorando sus súplicas para que se detuviera.

Recordó que Weinstein le preguntó: “¿No crees que ahora estamos mucho más cerca?”, ya fuera después de la presunta agresión o en una ocasión posterior en la que ella afirma que tuvo sexo no deseado, pero no forzado, con él.

También recordó haberle dicho después del segundo encuentro: “Sabes que no puedes seguir haciendo esto”.

The Associated Press no suele identificar a personas que dicen ser víctimas de agresión sexual a menos que otorguen permiso, lo cual Haley, Sokola y Mann han hecho.