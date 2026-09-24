Pierde control en Segundo Anillo y choca contra automóvil

Una conductora de 23 años resultó lesionada y fue trasladada a un hospital tras accidente

Tras el choque, elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para brindar atención a las personas involucradas. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Tras el choque, elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para brindar atención a las personas involucradas. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer resultó lesionada y fue trasladada a un hospital luego de un accidente ocurrido sobre el Segundo Anillo Periférico, a la altura del Puente Canseco, en la zona poniente de esta frontera.

De acuerdo con el peritaje de Tránsito, Yuritzy Kristell, de 23 años, conducía un Dodge Dart modelo 2015 de norte a sur por dicha vialidad.

El informe establece que la conductora circulaba a exceso de velocidad y, al salir de la curva ubicada en las inmediaciones del Puente Canseco, perdió el control del vehículo.

La unidad se desvió hacia su costado e invadió los carriles de circulación contraria, donde terminó impactándose con su costado izquierdo contra la parte frontal de un Chevrolet Cruze modelo 2016.

El segundo automóvil era conducido por Lucía, de 46 años, quien circulaba de sur a norte con vía libre, en dirección de descenso del puente.

Tras el choque, elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para brindar atención a las personas involucradas.

Yuritzy Kristell requirió traslado a un hospital para recibir atención médica, mientras que no se reportaron mayores datos sobre lesiones de la conductora del Chevrolet Cruze.

Agentes de Tránsito realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado de ambos vehículos al corralón.