Localizan sin vida a adulto mayor desaparecido en Nuevo Laredo

El cuerpo se encontraba aproximadamente a 20 metros al oriente de la cinta asfáltica. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El cuerpo se encontraba aproximadamente a 20 metros al oriente de la cinta asfáltica. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Después de tres meses y 13 días de búsqueda, familiares de Francisco, un adulto mayor de 89 años, confirmaron el hallazgo de su cuerpo en un predio ubicado junto al Segundo Anillo Periférico, al poniente de esta frontera.

El hombre había sido reportado como desaparecido desde el pasado 10 de julio, cuando salió de su domicilio y posteriormente sus familiares perdieron todo contacto con él. Desde entonces comenzó la búsqueda para tratar de localizarlo y conocer su paradero.

El reporte que finalmente llevó a su localización fue recibido a través del número de emergencias 911, luego de que se alertara sobre la presencia de restos humanos en avanzado estado de descomposición en la franja lateral de la vialidad, a la altura de la colonia Los Artistas.

El cuerpo se encontraba aproximadamente a 20 metros al oriente de la cinta asfáltica. Al acudir las autoridades, confirmaron el hallazgo de un hombre de edad avanzada que vestía ropa oscura, tenis grises y un sombrero.

Hasta el sitio llegaron familiares de Francisco, entre ellos Esmeralda, de 51 años, y María del Rosario, de 43, quienes lograron reconocerlo por las prendas que llevaba al momento de su desaparición, particularmente el sombrero y los tenis.

De acuerdo con sus familiares, Francisco padecía demencia senil y principios de Alzheimer, situación que incrementó la preocupación de sus allegados durante el tiempo que permaneció ausente.

La localización puso fin a una búsqueda que se prolongó durante más de tres meses.

Agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, dieron fe de la muerte del adulto mayor, ordenando el traslado del cuerpo a una funeraria para la práctica de la autopsia.