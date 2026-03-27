La UAT avanza con orden, visión y responsabilidad compartida: Dámaso Anaya

Ciudad Victoria, Tam.- Al presidir la 17.ª Reunión del Colegio de Directores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el rector Dámaso Anaya Alvarado reafirmó su propósito de consolidar la coordinación institucional, fortalecer la planeación estratégica y dar seguimiento a las acciones prioritarias de la agenda universitaria.

Durante la sesión, desarrollada en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, el rector destacó que el rumbo de la UAT se construye con orden, visión y responsabilidad compartida, luego de dar seguimiento a la agenda de trabajo de este cuerpo colegiado que integran las directoras y directores de las 27 facultades, unidades académicas y escuelas preparatorias de esta casa de estudios.

En ese sentido, se presentó el balance de los primeros meses del año, resaltando la importancia de asegurar resultados tangibles en cada una de las dependencias académicas. Entre los temas abordados se expusieron nuevos lineamientos en materia de recursos humanos para optimizar los mecanismos internos de organización, privilegiando la disciplina institucional y la eficiencia operativa.

Se abordaron también los lineamientos del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP 2026), en donde el rector reforzó la visión de impulsar una planta académica más sólida, donde la docencia, la investigación y el trabajo colegiado se traduzcan en mejores oportunidades para los estudiantes.

La participación de las distintas áreas de la administración central permitió integrar una visión más amplia de los retos y oportunidades de la Universidad, al tiempo que se consolidaron acuerdos para fortalecer la gestión académica, administrativa y normativa en cada una de las facultades, unidades académicas y escuelas.

El rector Dámaso Anaya reiteró que la UAT no solo debe responder a los cambios del entorno educativo, sino anticiparse a ellos, mejorando sus procesos internos y elevando sus estándares para mantenerse como una institución confiable, en crecimiento y con reconocimiento a nivel estatal y nacional.