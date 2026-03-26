Acercan oportunidades de empleo a mujeres en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.- Con la participación de 50 empresas y la oferta de más de mil 300 vacantes, se llevó a cabo con éxito la “Feria Nacional de Empleo para las Mujeres Nuevo Laredo 2026”, consolidándose como un importante espacio de vinculación laboral en la ciudad.

En esta jornada se atendió a solicitantes de empleo, quienes tuvieron acceso directo a oportunidades laborales a través de 45 empresas de manera presencial y 5 más mediante bolsa de trabajo, abarcando perfiles operativos, técnicos y profesionistas.

Además, se registraron 350 solicitudes programadas, fortaleciendo las posibilidades de colocación para las y los asistentes.

La feria, organizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas a través del Servicio Nacional de Empleo, ofreció atención personalizada, permitiendo a los buscadores de empleo presentar sus habilidades y competencias directamente ante empleadores, con la posibilidad de concretar desde entrevistas hasta contrataciones en el mismo evento.

En representación de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, la secretaria de Desarrollo Económico, Lorena Cavazos, reiteró el compromiso del Gobierno Municipal con la generación de oportunidades, especialmente para las mujeres.

“En Nuevo Laredo trabajamos todos los días para abrir más puertas a las mujeres, brindándoles oportunidades reales de desarrollo laboral. Esta feria es una muestra clara de que, cuando gobierno e iniciativa privada suman esfuerzos, logramos construir un futuro con mayor igualdad y bienestar para todas”, expresó.

Este evento gratuito y abierto al público formó parte de las actividades conmemorativas del mes de la mujer, priorizando la inclusión laboral femenina, aunque manteniendo la convocatoria para toda la ciudadanía.

Entre los beneficios ofrecidos, destacaron vacantes con apoyos adicionales como servicios de guardería, representando un respaldo importante para madres trabajadoras, especialmente aquellas que son jefas de familia.

Cabe señalar que, la presente administración municipal ha logrado vincular a más de 31 mil personas con oportunidades laborales, además de realizar 13 ferias de empleo entre 2021 y 2024, y tres más durante 2025, en las que se ofertaron más de mil vacantes en cada edición.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando políticas públicas que fortalezcan el empleo, la inclusión y el desarrollo económico de Nuevo Laredo.