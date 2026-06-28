Todo listo para el XXI Festival de Monólogos: Teatro a Una Sola Voz

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo invita a la ciudadanía a disfrutar del XXI Festival de Monólogos: Teatro a Una Sola Voz, que dará inicio este lunes 29 de junio con la puesta en escena “Rudo: Entre las cuerdas y el espectro”, presentada por Rudo Teatro, de Ciudad de México y Veracruz.

La función inaugural se llevará a cabo a las 19:00 horas en el Centro Cultural Nuevo Laredo, con acceso completamente gratuito, como parte del compromiso de acercar espectáculos de calidad a las familias neolaredenses.

La obra, escrita y protagonizada por Rodrigo Román Báez y dirigida por Cristóbal Meza Alonso, ofrece una historia llena de emociones que combina el teatro con el universo de la lucha libre. Está dirigida a público de 12 años en adelante y tiene una duración aproximada de 80 minutos.

Con este festival, el Gobierno Municipal, en coordinación con el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), la Secretaría de Cultura y el INBAL, refrenda su compromiso de impulsar la cultura y brindar espacios gratuitos para el disfrute de las artes escénicas. Se invita a la población a asistir y formar parte de esta gran celebración del teatro.