El Dólar
Compra:
$16.20
Venta:
$17.40
EN VIVO

Todo listo para el XXI Festival de Monólogos: Teatro a Una Sola Voz

Gobierno Municipal invita a la función inaugural gratuita

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo invita a la ciudadanía a disfrutar del XXI Festival de Monólogos: Teatro a Una Sola Voz, que dará inicio este lunes 29 de junio con la puesta en escena “Rudo: Entre las cuerdas y el espectro”, presentada por Rudo Teatro, de Ciudad de México y Veracruz.

La función inaugural se llevará a cabo a las 19:00 horas en el Centro Cultural Nuevo Laredo, con acceso completamente gratuito, como parte del compromiso de acercar espectáculos de calidad a las familias neolaredenses.

La obra, escrita y protagonizada por Rodrigo Román Báez y dirigida por Cristóbal Meza Alonso, ofrece una historia llena de emociones que combina el teatro con el universo de la lucha libre. Está dirigida a público de 12 años en adelante y tiene una duración aproximada de 80 minutos.

Con este festival, el Gobierno Municipal, en coordinación con el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), la Secretaría de Cultura y el INBAL, refrenda su compromiso de impulsar la cultura y brindar espacios gratuitos para el disfrute de las artes escénicas. Se invita a la población a asistir y formar parte de esta gran celebración del teatro.

Canadá vence 1-0 a Sudáfrica y clasifica a 8vos de final del Mundial
Destaca rector excelentes servicios educativos de la UAT

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.