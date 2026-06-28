Termina entrega de Becas Rita Cetina en Nuevo Laredo

La finalización del programa con la entrega de tarjetas a estudiantes ocurrió en la Escuela Primaria Arquímedes Caballero. [Iván Zertuche/Líder Web]

La finalización del programa con la entrega de tarjetas a estudiantes ocurrió en la Escuela Primaria Arquímedes Caballero. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- Con la entrega de 200 tarjetas a estudiantes de la Escuela Primaria Arquímedes Caballero, la Coordinación Regional de Becas para el Bienestar dio por concluido el operativo de dispersión del programa en Nuevo Laredo, cerrando el padrón con más de 16 mil beneficiarios en la región que también comprende los municipios de Guerrero, Mier y Miguel Alemán.

“Aquí son 200 beneficiarios los que vamos a repartir el día de hoy (viernes) y ahora estamos utilizando un nuevo aplicativo a través del teléfono móvil, por lo que la entrega es mucho más rápida y la gente se va muy contenta porque ya no tiene que esperar tanto”, destacó la coordinadora regional de Becas para el Bienestar en Nuevo Laredo, Carolina Mendoza Villarreal.

Por otra parte informó que durante la primera etapa del operativo se atendió a más de mil 200 personas por día en el Polyforum, mientras que posteriormente las entregas se realizaron directamente en los planteles con mayor número de beneficiarios para agilizar el proceso y evitar traslados a las familias.

La funcionaria señaló que el cierre del programa coincidió con el término del ciclo escolar y explicó que el último evento en Nuevo Laredo se realizó en esta institución debido a ajustes en la agenda de una gira nacional, y que el operativo continuará el lunes en Miguel Alemán para atender a más de 600 beneficiarios de esa zona.

“En cuanto al cierre del padrón, fueron más de 16 mil personas las que quedaron beneficiarias. Hoy cerramos aquí en Nuevo Laredo y en septiembre volveremos a abrir registros para primaria, secundaria, media superior y universidad, además de que en julio iniciaremos la entrega de tarjetas para quienes quedaron rezagados”, finalizó.