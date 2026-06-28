Atiende Barra de Abogados peticiones ciudadanas

Nuevo Laredo, Tam.– La Barra de Abogados de Nuevo Laredo, presidida por el Lic. Jorge Miranda Niño, continúa respondiendo a las solicitudes que la ciudadanía hace llegar mediante sus redes sociales, llevando apoyos directos a las familias que más lo necesitan.

En esta ocasión, la beneficiaria fue la señora Magda López, vecina de la colonia Loma Bonita, quien solicitó un abanico debido a las altas temperaturas que se registran en la región.

El apoyo fue entregado por el equipo de trabajo del Lic. Jorge Miranda Niño, quien además hizo llegar una despensa para contribuir a la economía familiar. La señora Magda López agradeció el respaldo recibido y reconoció la pronta respuesta a su petición.

Durante la entrega también estuvo presente el Lic. Gustavo Quintana, quien junto con el equipo de la Barra de Abogados continúa recorriendo las calles de Nuevo Laredo para escuchar de cerca las necesidades de la población y brindar apoyo a quienes lo requieren.

El Lic. Jorge Miranda Niño reiteró que su compromiso es mantenerse cercano a la ciudadanía y atender las peticiones que llegan a través de las redes sociales, convencido de que el trabajo debe realizarse de la mano de la gente.

“Seguiremos recorriendo las colonias y respondiendo a las solicitudes de la ciudadanía, porque el pueblo manda”, expresó.