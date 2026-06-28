Austria y Argelia empatan 3-3 y ambos avanzan a 16vos de final del Mundial

El portero austriaco Alexander Schlager (1) intenta atajar un disparo durante el partido por el Grupo J del Mundial ante Argelia, el sábado 27 de junio de 2026, en Kansas City. (AP Foto/Charlie Riedel)

El portero austriaco Alexander Schlager (1) intenta atajar un disparo durante el partido por el Grupo J del Mundial ante Argelia, el sábado 27 de junio de 2026, en Kansas City. (AP Foto/Charlie Riedel)

KANSAS CITY (AP) — Austria y Argelia firmaron el sábado un vibrante empate 3-3 que benefició a ambos en el cierre de la fase de grupos del Mundial. El resultado selló el boleto de los dos equipos a la ronda de eliminación directa y dejó a Irán fuera del torneo.

El encuentro estaba igualado 2-2 en la recta final y Argelia parecía conforme con el resultado, pero el capitán Riyad Mahrez marcó su segundo tanto del partido cuando quedaba aproximadamente un minuto en el tiempo añadido. Ese marcador puso a Austria al borde de la eliminación, pero entonces Sasa Kalajdzic igualó nuevamente la pizarra instantes después con un remate de cabeza que rescató las esperanzas mundialistas de Das Team.

Marko Arnautovic y Marcel Sabitzer también gritaron goles por Austria, que terminó en el segundo lugar del Grupo J, detrás de Argentina, para clasificarse a la ronda de eliminación directa por primera vez desde 1982. Su premio es un duelo con el campeón europeo España el próximo jueves en Los Ángeles.

Rafik Belghali también anotó por Les Fennecs, que se convirtieron en el noveno de 10 equipos de África en avanzar a la siguiente fase. Terminaron en tercer lugar de su llave y se medirán en dieciseisavos de final a Suiza el jueves en Vancouver.

Irán habría avanzado como uno de los ocho mejores terceros lugares con un triunfo ya fuera de Austria o Argelia. Pero el gol de Kalajdzic en el último suspiro marcó un desgarrador final al camino de Irán en este Mundial.

Los primeros tres partidos del Mundial en Kansas City pintaron la casa de los Chiefs con el celeste de Argentina, el amarillo de Ecuador y el naranja de Holanda. Pero en el cierre de la fase de grupos, el verde de Argelia y el rojo de los austriacos se vieron acompañados por miles de aficionados locales satisfechos de encontrar un boleto asequible.

Muchos de los hinchas locales alentaban a Argelia, que ha establecido su sede de entrenamiento en la cercana Lawrence, Kansas, y ha forjado una amistad única con la pequeña ciudad sede de la Universidad de Kansas.

Pocos de esos nuevos aficionados de Les Fennecs probablemente conocen la “Desgracia de Gijón”.

Sin embargo, los seguidores de Argelia habían esperado 44 años por una revancha mundialista. En España 1982, Austria y Alemania Occidental prácticamente dejaron de jugar después de que el cuadro alemán tomó ventaja de 1-0, debido a que el resultado le otorgaba a ambos equipo un boleto en la siguiente fase a expensas de Argelia, que presentó una infructuosa protesta ante la FIFA y quedó eliminada del Mundial.

Algunos tenían curiosidad por saber si un Mundial ampliado a 48 equipos daría lugar a una “Desgracia de Kansas City”, porque ambos sabían desde el principio que un empate los colocaría en la siguiente fase. En cambio, los 69.045 espectadores fueron testigos de un duelo repleto de drama.

Austria pegó primero cuando Arnautovic recibió a la perfección un pase filtrado entre dos defensores argelinos y quedó mano a mano con el arquero Oussama Benbot, antes de firmar su gol 49 con la camiseta de su selección, ampliando su récord.

Argelia respondió segundos antes del descanso, cuando el disparo de zurda de Belghali venció con facilidad al arquero austriaco Alexander Schlager.

El ritmo desenfrenado continuó en el segundo tiempo.

No conforme con el empate 1 -1, el austriaco Konrad Laimer lanzó un preciso servicio que Sabitzer envió al fondo de las redes para recuperar la ventaja de Austria y las esperanzas de Irán. Pero Argelia respondió minutos después por conducto de Mahrez, quien remató un centro perfecto de Houssem Aouar.

Argelia tomó el control en el tramo final, manteniendo la posesión. Pero cuando parecía que ambos equipos estaban felices de dejar correr el reloj, Mahrez y Kalajdzic les regalaron fuegos artificiales en el tiempo añadido.