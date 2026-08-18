Aprueban propietarios de MLB venta millonaria de los Padres

Jase Bowen, de los Padres de San Diego, festeja luego de conseguir un jonrón ate los Guardianes de Cleveland, el domingo 16 de agosto de 2026 (AP Foto/Tim Phillis)

Jase Bowen, de los Padres de San Diego, festeja luego de conseguir un jonrón ate los Guardianes de Cleveland, el domingo 16 de agosto de 2026 (AP Foto/Tim Phillis)

CIUDAD DE MÉXICO.- Los propietarios de los equipos de las Grandes Ligas de Béisbol aprobaron por unanimidad la venta de los Padres de San Diego a un grupo de inversionistas encabezado por el multimillonario del capital privado, el boricua José E. Feliciano y su esposa y socia empresarial, Kwanza Jones.

La liga anunció la aprobación el lunes tras una votación. Feliciano y Jones alcanzaron un acuerdo en mayo para comprar a los Padres a la familia del fallecido propietario Peter Seidler con una valoración récord en la MLB de 3.900 millones de dólares. El acuerdo aún está supeditado al cierre oficial de la transacción en las próximas semanas.

“José y Kwanza entienden el lugar único que ocupan los Padres en San Diego y el poderoso vínculo entre el club y sus aficionados”, manifestó el comisionado de la MLB, Rob Manfred, en un comunicado. “Esperamos con interés su liderazgo al frente de los Padres y trabajar con ellos para construir sobre la sólida base del club en un mercado que es tan importante para las Grandes Ligas de Béisbol”.

La familia de Seidler anunció su intención de explorar la venta de los Padres en noviembre pasado, dos años después de la muerte de Peter Seidler. Feliciano, de 53 años y cofundador de la firma de capital privado Clearlake Capital, con sede en Santa Monica, surgió de la competencia como la principal elección de la familia Seidler.

El director ejecutivo de los Padres, Erik Greupner, y el gerente general A.J. Preller seguirán a cargo de las operaciones diarias, según el anuncio de la MLB.

“Somos una familia ante todo, y convertirnos en propietarios de los Padres de San Diego significa unirnos a una aún más grande”, señalaron Jones y Feliciano en un comunicado. “Estamos agradecidos con la familia Seidler, y especialmente con Peter, por elevar las expectativas de lo que esta franquicia puede lograr… Nuestra ambición es clara: llevar un campeonato de la Serie Mundial a San Diego y construir una organización duradera capaz de competir por títulos año tras año. Tenemos la intención de ser propietarios involucrados, aportando nuestra energía, experiencia y perspectiva, mientras trabajamos junto al talentoso equipo ya establecido e invertimos de manera ambiciosa y reflexiva en el futuro de los Padres.

“Estamos totalmente comprometidos con ganar”.

Peter Seidler asumió el control mayoritario de los Padres en 2020, después de incorporarse por primera vez a su grupo propietario en 2012, pero se volvió muy querido en San Diego por su agresiva apuesta financiera por ganar y su disposición a relacionarse con la afición del equipo. Murió a los 63 años en noviembre de 2023.

Los Padres incrementaron de forma drástica su nómina bajo Seidler, lo que permitió a Preller construir la base del equipo actual, que ha disputado cuatro postemporadas en los últimos seis años y ganó al menos 89 juegos en tres de las últimas cuatro temporadas durante el tramo más exitoso en la historia de la franquicia. San Diego vuelve a estar actualmente en la pelea por los playoffs: ha ganado 17 de sus últimos 22 juegos de cara al lunes para escalar hasta una posición de comodín de la Liga Nacional con marca de 67-58.

“En cuanto a las operaciones diarias, para nosotros no cambia nada”, dijo el mánager de los Padres, Craig Stammen, en Nueva York antes del primer juego de la serie de San Diego contra los Mets. “Tenemos que salir aquí y jugar los partidos, igual que lo hemos hecho durante toda la temporada. La venta de la propiedad ha sido algo que ha estado ocurriendo a lo largo de todo el año. Realmente no afecta el juego en el terreno, pero estamos emocionados de tener a José y Kwanza como parte de los Padres y no podemos esperar para darles la bienvenida”.

Los socios minoritarios en el nuevo grupo propietario de los Padres incluyen a Joey y Jesse Buss, dos hijos del fallecido propietario de los Lakers de Los Ángeles, Jerry Buss. Coincidentemente, los seis hermanos Buss decidieron el lunes más temprano vender su participación minoritaria restante en los Lakers a los próximos propietarios mayoritarios Josh Kushner y Bob Iger.

Cuando Feliciano y Jones alcanzaron su acuerdo para comprar a los Padres a principios de este año, elogiaron al equipo como “una fuerza unificadora en San Diego, arraigada en la comunidad, la conexión y el sentido de pertenencia”. Desde entonces, se les ha visto en partidos de los Padres en San Diego y en Ciudad de México.

“Es bueno ver a gente a la que le importa trabajando con nosotros, ¿sabes?”, dijo el jardinero de los Padres Jackson Merrill. “Quiero decir, a los Seidler les importaba mucho. Será divertido ver cómo estas personas lo toman, lo moldean a su manera, ¿sabes? Confiar en ellos, como ellos confían en nosotros en el terreno. Así que, plena confianza en ellos. Emocionado por conocerlos”.

Los Padres nunca han ganado una Serie Mundial, pero eran un activo valioso para posibles propietarios al ser el único equipo de las cuatro ligas deportivas más grandes de Norteamérica en un área metropolitana con aproximadamente 3,3 millones de personas. Petco Park, en el centro de la ciudad, se ha convertido en uno de los estadios más animados del deporte, y los Padres ocuparon el segundo lugar de las mayores en asistencia la temporada pasada.

Feliciano, nacido en Puerto Rico, se convierte en el segundo propietario principal latino en el béisbol, junto con Arte Moreno, de los Angelinos de Los Ángeles. Los jugadores latinos e hispanos conforman aproximadamente el 30% de los rosters de las Grandes Ligas.

Feliciano y Jones ofrecerán una conferencia de prensa de presentación en Petco Park el lunes 24 de agosto.