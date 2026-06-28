Empieza otro Mundial: Seis campeones, tres anfitriones y un lote de soñadores en 16vos

Treinta y dos selecciones buscarán seguir con vida en la ronda de eliminación directa rumbo al título

Mateo Chávez (derecha) festeja tras abrir el marcador por México ante República Checa en el Mundial, el miércoles 24 de junio de 2026 (AP Foto/Silvia Izquierdo)

Mateo Chávez (derecha) festeja tras abrir el marcador por México ante República Checa en el Mundial, el miércoles 24 de junio de 2026 (AP Foto/Silvia Izquierdo)

DALLAS.- Aquí empieza otro Mundial con una inédita ronda de dieciseisavos de final.

Para algunas de las 32 selecciones sobrevivientes, llegar fue un trámite, como el caso del campeón defensor Argentina. Otras tuvieron una travesía menos placentera — Portugal sobresale en ese lote— y Cabo Verde destacó como la única debutante que permanecerá en la competencia.

Sudáfrica-Canadá pondrán en marcha este domingo en Los Ángeles los dieciseisavos de final, algo así como el punto de partida de un Mundial bajo el viejo formato. Ambas selecciones sacaron provecho de la apuesta de FIFA por ampliar el fútbol más allá de las fronteras de las potencias: será la primera vez que disputen la fase de eliminación directa.

Seis campeones mundiales siguen en carrera: Brasil, Alemania, Argentina, Francia, España e Inglaterra. También están los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá. Holanda, Portugal y Marruecos pretenden bordar una primera estrella en sus camisetas. Selecciones de los cinco continentes se fijan como meta llegar lo más lejos posible.

Hasta aquí hubo goles en prácticamente todos los partidos, emergió un nuevo artillero histórico en Lionel Messi y se batió el récord de asistencia en estadios. Las pausas de hidratación siguen irritando y la tecnología ha reducido a pocas excepciones las polémicas arbitrales.

Lo que sigue es la gloria o la vuelta a casa. Los técnicos tal vez con un rol más protagónico y figuras estelares que quedarán retratadas por la última imagen. Héroes o villanos. Épica, lo que hace de la Copa del Mundo el máximo acontecimiento deportivo a nivel global.

A continuación, un repaso de los próximos cruces:

Duelo sin equivalencias: Messi y Argentina ante Cabo Verde

El vigente campeón del mundo chocará ante la mayor revelación del torneo, en un duelo sin equivalencias por historia y jerarquía, pero en el que los debutantes lideraros por el veterano arquero Vozinha prometen dejar la piel ante los sudamericanos, tal como lo hicieron para rescatar empates contra las también potencias España y Uruguay en la fase de grupos.

“Puede que seamos pequeños, pero tenemos grandes corazones y somos luchadores”, resaltó Vozinha, declaró el capitán de 40 años tras el 0-0 contra Arabia Saudí para convertirse en el país más pequeño en la historia en clasificarse a la ronda de eliminación directa.

La pequeña nación insular —de poco más de 500.000 habitantes— frente a la costa occidental de África, había empatado 0-0 con España, el vigente campeón de Europa, y posteriormente vino de atrás para firmar un 2-2 ante Uruguay, dos veces campeón del mundo.

La Albiceleste llegará descansada al compromiso en Miami, teniendo en cuenta que su técnico Lionel Scaloni ha preservado a la mayoría de los titulares en la victoria 3-1 ante Jordania en el cierre del grupo. Y con un Messi prendiendo fuego las redes: seis goles en tres partidos y un total de 19 como artillero histórico del certamen.

“Arranca lo más importante, a partir de ahora dar vuelta la página y pensar en Cabo Verde que va a ser un rival muy duro”, señaló el volante Giovanni Lo Celso, autor de uno de los goles.

Aunque el Mundial ya ha dejado varias sorpresas, los argentinos han sido bendecidos al quedar en un cuadro a priori favorable para sus aspiraciones de volver a conquistar el máximo trofeo, algo que un campeón no logra desde Brasil en 1962.

En caso de superar a Cabo Verde, Argentina se medirá en la siguiente instancia ante el ganador del cruce Australia-Egipto el mismo día en Dallas.

Una de las llaves se recargó con cinco selecciones latinoamericanas. Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia y México y Colombia van por una, mientras que las potencias europeas España, Francia, Alemania, Portugal y Holanda —con Paraguay como el otro latinoamericano— quedaron en el otro lado del cuadro.

Brasil apuesta a la pócima de Ancelotti

El pentacampeón Brasil había sido blanco de duras críticas por el empate ante Marruecos en el debut, pero tras las victorias consecutivas por 3-0 — ante Haití y Escocia — y un Vinícius Júnir al fin brillando con su selección, la Canarinha está en la fase de eliminación directa con la confianza recuperada y aspiraciones al título.

Se viene Japón el lunes en Houston y las miradas de recelo iniciales sobre el técnico Carlo Ancelotti, primer extranjero en dirigir a Brasil en la copa, mutaron en una fe ciega en la templanza y sabiduría del italiano para sortear esta clase de compromisos.

Los brasileños nunca perdieron ante una selección de Asia en esta competencia. Pero hay un antecedente reciente que deberían tener en cuenta: Japón los venció 3-2 en un amistoso en octubre de 2025, su primera victoria sobre Brasil en 14 enfrentamientos.

Japón completará un ciclo. Reclutó a la leyenda brasileña Zico en 1991 para profesionalizar la nueva liga doméstica del país y respaldar la exitosa candidatura para albergar el Mundial en 2002.

Los anfitriones van por más

México tuvo puntaje perfecto y valla invicta en la primera ronda de un Mundial por primera vez en su historia. En casa, además, ostenta un invicto en partidos por los puntos desde 2013. El dato no desalienta la moral de un Ecuador que tras su histórico triunfo ante Alemania no cree en sueños imposibles. Jugarán el martes en el estadio Azteca.

El impulso de los estadounidenses, tras dos victorias consecutivas, se frenó con la derrota ante Turquía. Pero en la ronda de eliminación directa se medirán con una Bosnia-Herzegovina que ocupa el 62do puesto del ranking de la FIFA, el clasificado europeo al Mundial con peor ubicación.

Pero Estados Unidos no registra victorias ante representantes de la UEFA en el certamen.

Para el choque del miércoles en Santa Clara, el coanfitrión podrá contar con su figura y capitán Christian Pulisic, ya recuperado de una lesión de pantorrilla. Holanda-Marruecos, dos selecciones que mantienen el envión de su última experiencia mundialista, se medirán el lunes en Monterrey.

Las ambiciones de Colombia y Paraguay

Colombia se quedó con la pulseada que mantuvo con Portugal por el liderato del grupo y enfrentará a Ghana.

Pese al tropiezo ante Ecuador en el último partido de fase de grupos, Alemania parte como favorita en el cruce contra Paraguay el lunes en Boston. Paradójicamente, el escenario predilecto de un combinado guaraní que disfruta jugar con los dientes apretados.

Un dato juega a su favor: los tetracampeones no mantienen su valla en cero desde la final de Brasil 2014.

Paraguay recupera a su figura Miguel Almirón tras cumplir una fecha de suspensión por su expulsión en la victoria ante Turquía por taparse la boca para hablarle a un rival.

Los Cuatro Fantásticos de Francia contra Suecia

Francia llegó como favorita del torneo y lo sigue siendo tras ganar sus tres partidos de grupo con el aporte de la mejor delantera del certamen: Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé suman cuatro goles cada uno. Y ese par va acompañado por Michael Olise y Désiré Doué

La vigente subcampeona se enfrentará a Suecia el martes en Nueva Jersey, otra vez con su entrenador Didier Deschamps sentado en la banca tras regresar de Francia para asistir al funeral de su madre.

El resto

-Holanda-Marruecos, dos selecciones que mantienen el envión de su última experiencia mundialista, se medirán el lunes en Monterrey. La Oranje, la tres veces subcampeona mundial que pretende superar el umbral de los cuartos de final de Qatar, no pierde un partido durante los 90 minutos desde 2006. Marruecos terminó invicto para finalizar segundo del Grupo C en su búsqueda de convertirse en el primer campeón africano del Mundial. Los marroquíes arribaron a las semifinales hace cuatro años en Qatar.

-Bélgica-Senegal. Los belgas se destaparon con cinco goles ante Nueva Zelanda en el cierre de la fase de grupos. Lo que sigue no será sencillo: un duelo contra Senegal, que le plantó cara a Francia y Noruega y vapuleó a Irak para seguir adelante. El ganador de Estados Unidos-Bosnia-Herzegovina se enfrentará al vencedor de este partido.

-Portugal-Croacia, 2 de julio. El empate 0-0 con Colombia condenó a la Portugal de Cristiano Ronaldo al segundo puesto de su grupo y tener un camino más difícil, que podría incluir enfrentar al vecino España por un lugar en los cuartos de final.

-España-Austria. La Roja se recuperó de un sorprendente empate 0-0 ante Cabo Verde en su primer partido para ganar su grupo. Austria igualó en los minutos finales después de quedar en desventaja antes, ya en el tiempo añadido, para empatar 3-3 con Argelia.

-Inglaterra-Congo. Harry Kane y Jude Bellingham están cumpliendo con Inglaterra, pero las lesiones son una incógnita de cara al duelo con Congo, que remontó para derrotar a Uzbekistán en el cierre de su grupo y avanzar.

-Australia-Egipto. Podría ser uno de los partidos más parejos de la fase. Egipto es una de las nueve selecciones africanas que sortearon la primera ronda.

-Suiza-Argelia. Los suizos estropearon el plan de los anfitriones canadienses al ganar su grupo para jugar en Vancouver. Argelia cerró con alocado empate 3-3 con Austria, resultado que clasificó a ambos equipos y eliminó a Irán.