Mueren 14 personas tras desplomarse helicóptero de Aramco en Arabia Saudí

Las autoridades investigan las causas del accidente ocurrido durante un vuelo en territorio saudí

El helicóptero pertenecía a Aramco, la mayor compañía petrolera del mundo, cuya propiedad mayoritaria corresponde a Arabia Saudí. [Agencias]

El helicóptero pertenecía a Aramco, la mayor compañía petrolera del mundo, cuya propiedad mayoritaria corresponde a Arabia Saudí. [Agencias]

DUBÁI.- Al menos 14 personas murieron en Arabia Saudí cuando el helicóptero en el que viajaban se estrelló el domingo y fallecieron todos los ocupantes, informó el Ministerio de Energía.

El comunicado indicó que el accidente ocurrió alrededor de las 6 a.m., y que todas las personas fallecidas eran saudíes. No se ofreció más información sobre qué causó el siniestro.

El helicóptero pertenecía a Aramco, la mayor compañía petrolera del mundo, cuya propiedad mayoritaria corresponde a Arabia Saudí.

Aramco ha batallado recientemente porque la guerra con Irán interrumpió los suministros de petróleo y elevó los precios. La empresa afirmó que logró desviar con éxito parte de sus exportaciones de crudo a un oleoducto para evitar el estrecho de Ormuz, que se ha visto afectado por la guerra.