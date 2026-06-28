Provoca ola de calor más de mil muertes adicionales en Francia

Una pareja pasa por una fuente pública en un día caluroso, en el que la agencia Nacional de Meteorología emitió una alerta roja por calor extremo en partes del país, en Bucarest, Rumanía, el sábado 27 de junio de 2026. (AP Foto/Andreea Alexandru)

Una pareja pasa por una fuente pública en un día caluroso, en el que la agencia Nacional de Meteorología emitió una alerta roja por calor extremo en partes del país, en Bucarest, Rumanía, el sábado 27 de junio de 2026. (AP Foto/Andreea Alexandru)

BERLÍN.- Francia registró un exceso de mortalidad de unas 1.000 personas la semana pasada en el punto álgido de una ola de calor que batió récords, informó el domingo la agencia de salud pública del país, mientras la población en otros lugares de Europa soportaba otro día más de nuevas máximas de temperatura que provocaron incendios forestales en Alemania y llevaron a la policía de Berlín a usar cañones de agua para refrescar a la multitud.

Los récords de temperatura cayeron en varios países durante el fin de semana, a medida que la ola de calor se desplazaba lentamente hacia las zonas orientales del continente.

En Alemania, se informó el domingo de un nuevo récord de temperatura nocturna en Kubschütz, en el este de Sajonia, donde la temperatura no bajó de 29,4 grados Celsius (84,9 Fahrenheit). El récord nocturno llegó apenas horas después de un récord diurno de 41,5 ºC (106,7 ºF) en Möckern-Drewitz, en Sajonia-Anhalt, según datos preliminares del Servicio Meteorológico Alemán (DWD). El récord anterior se había establecido un día antes.

Un nuevo estudio de World Weather Attribution, una colaboración de científicos con sede en Europa, informó el viernes que el calor y la humedad récord en Europa esta semana no habrían sido posibles sin el cambio climático.

El estudio rápido concluyó que ese calor habría sido prácticamente imposible hace apenas cinco décadas, y que hoy es 200 veces más probable que hace 20 años.

Francia registra un aumento de muertes durante la ola de calor

Francia registró un aumento de muertes la semana pasada en el punto álgido de su ola de calor que batió récords, incluida una fuerte subida de avisos en domicilios particulares, especialmente en la región de París, informó el domingo la agencia nacional de salud pública.

Hubo más de 1.200 muertes el miércoles, cuando Francia se cocía con las temperaturas más altas jamás registradas, cifra que aumentó a más de 1.400 muertes en cada uno de los dos días siguientes, indicó Salud Pública Francia. En abril y mayo, antes de la ola de calor, la tasa de muertes en Francia rondaba entre 900 y 1.000 por día, señaló.

La agencia concluyó que Francia registró un exceso de mortalidad total de al menos 1.000 personas apenas en esos tres días, una estimación que advirtió probablemente aumentará a medida que se recopilen más datos, incluidos los de fallecimientos en el hogar.

El incremento de muertes fue más pronunciado en las zonas bajo alertas rojas por calor extremo, indicó. Esas alertas cubrieron cerca de tres cuartas partes del país en el pico de la ola de calor. La agencia señaló que el 85% de las muertes correspondió a personas de 65 años o más.

Un rayo impacta en un parque temático sueco

En Suecia, varias personas resultaron heridas al ser alcanzadas por un rayo en un parque de atracciones, informó la agencia de noticias TT del país.

Tres adultos fueron trasladados al hospital, entre ellos una mujer con heridas graves, después de que el rayo impactara en el parque Tosselilla Sommarland en Tomelilla, en el sur del país.

En toda Europa, al calor extremo le han seguido fuertes tormentas eléctricas.

El calor provoca incendios forestales en bosques contaminados con munición de la II Guerra Mundial

En Gohrischheide, en el este de Alemania, se produjo un incendio en un gran bosque que aún está contaminado con munición de la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo que los esfuerzos de los bomberos para apagar las llamas fueran todavía más peligrosos y complicados.

De forma similar, se desarrollaba una importante operación de extinción en el suroeste de Alemania, cerca de la localidad de Traisen, donde el calor provocó un incendio forestal en una zona que también contenía munición sin explotar. Los trabajos de extinción tuvieron que suspenderse temporalmente después de que se produjeran explosiones y se incorporara una unidad de desactivación de explosivos para evaluar la situación de manera continua, informó la agencia de noticias alemana dpa.

Además, los cuerpos de bomberos de las grandes ciudades estuvieron ocupados enviando ambulancias a personas que sufrían enfermedades relacionadas con el calor. En Berlín se reportaron 500 despachos adicionales de ambulancias el sábado, la mayoría vinculados al calor.

La policía de Berlín usa cañones de agua para refrescar a residentes y turistas

La policía de la capital alemana encontró una forma singular de ayudar tanto a los berlineses como a los turistas que sufrían. Colocaron dos enormes cañones de agua —que normalmente se usan para dispersar a manifestantes violentos— frente a la emblemática Puerta de Brandeburgo y rociaron agua fresca sobre la multitud, que aclamaba.

El calor también siguió dañando la infraestructura del país, por ejemplo provocando grietas en la superficie de numerosas autopistas. La operadora ferroviaria nacional Deutsche Bahn pidió que se evitaran todos los desplazamientos en tren no necesarios durante el fin de semana.

Más de 600 pasajeros tuvieron que ser evacuados de un tren recalentado en Brandeburgo, después de que un árbol cayera sobre una línea eléctrica aérea durante una tormenta el sábado por la noche. El tren, que se dirigía de Hamburgo a Praga, se quedó sin electricidad. Los aires acondicionados dejaron de funcionar y las puertas quedaron bloqueadas hasta que los servicios de emergencia las forzaron para abrirlas. Dos personas fueron hospitalizadas con problemas relacionados con el calor, informó dpa.

En la ciudad oriental de Leipzig no circularán tranvías hasta primera hora del lunes por daños por calor en las vías y los cambios. La Autoridad de Transporte Público de Leipzig indicó que las altas temperaturas hicieron que el sellador de juntas para asfalto y concreto en cambios y vías se derritiera y se apelmazara en muchos puntos de la red de la ciudad.

Alerta por riesgo de incendio en Grecia, tormentas eléctricas en Dinamarca

En Grecia, en el sureste de Europa, la agencia de Protección Civil del país advirtió el domingo de un “riesgo de incendio muy alto” en cinco regiones del país.

Los incendios forestales son especialmente difíciles de combatir en Grecia, que tiene un territorio continental montañoso y seco y más de 100 islas habitadas, lo que ha llevado a las autoridades a introducir tecnología espacial innovadora para ayudar a apagarlos rápidamente.

En Dinamarca, en el norte de Europa, que el sábado marcó nuevos récords de temperatura, al calor extremo le siguieron fuertes tormentas eléctricas.

Para la mañana del domingo, el país había registrado 1.156 rayos, según la radiodifusora pública DR.