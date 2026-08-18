Deja tormenta Lala graves daños y apagones en Hawái

Las lluvias de la tormenta tropical Lala inundan el bulevar Kapiolani, frente al Centro de Convenciones de Hawai, el domingo 16 de agosto de 2026, en Honolulu. (Kevin Fujii/Honolulu Civil Beat vía AP)

Las lluvias de la tormenta tropical Lala inundan el bulevar Kapiolani, frente al Centro de Convenciones de Hawai, el domingo 16 de agosto de 2026, en Honolulu. (Kevin Fujii/Honolulu Civil Beat vía AP)

HONOLULU.- Miles de personas estaban sin electricidad el lunes después de que la tormenta tropical Lala arrancó árboles desde el centro de Honolulu hasta la Isla Grande, donde inundaciones repentinas aislaron comunidades ya de por sí remotas.

Lala se debilitó de huracán a tormenta tropical el domingo después de azotar el estado sin tocar tierra. Las lluvias intensas e inundaciones provocaron un lodazal mientras la tormenta pasaba junto a las principales islas de Hawai.

Se prevé que la tormenta continuará desplazándose hacia el oeste y se convertirá otra vez en huracán mar adentro lejos de tierra para el miércoles.

Las escuelas públicas en todo el estado, algunas escuelas privadas y oficinas estatales estuvieron cerradas el lunes. Las labores de limpieza comenzaron y cuadrillas de trabajadores reparaban puentes. Se instó a los conductores a usar rutas alternas.

La empresa Hawaiian Electric dijo que unos 117.300 clientes estaban sin electricidad hasta la mañana del lunes después de que los fuertes vientos de la tormenta derribaron árboles, postes y torres de transmisión. El sistema de transmisión eléctrica de la Isla Grande sufrió “daños extensos”, indicó la empresa.

El número de emergencias 911 estuvo temporalmente fuera de servicio en la Isla Grande porque los impactos del huracán estaban afectando las comunicaciones por radio y teléfono, informó el Departamento de Policía de Hawai, pero volvió a funcionar por la tarde, aunque con algunas interrupciones.

Las autoridades aconsejaron a la gente mantenerse fuera del océano en cualquier lugar donde el agua parezca marrón o turbia.

No había avisos preventivos vigentes para Hawai el lunes, pero persistían condiciones de oleaje y corrientes de resaca potencialmente mortales, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés). La saturación causada por las fuertes lluvias aún podría provocar algunos deslizamientos de tierra, pero los vientos ya no representaban una amenaza, indicó el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional Patrick Blood.

“No hay peligros realmente inminentes a los que nos estemos enfrentando ahora”, afirmó. “Lala se ha ido hacia el oeste”.

Unas 100 viviendas fueron arrancadas de sus cimientos y arrastradas por el agua en la Isla Grande, informaron las autoridades, aunque presumen que nadie murió.

Laupahoehoe, en la costa noreste de la Isla Grande, registró la mayor cantidad de lluvia, con 1,1 metros (43,54 pulgadas). Los vientos más fuertes se registraron en la cima del volcán Mauna Kea, donde las ráfagas alcanzaron los 225 km/h (140 mph). En las zonas de menor altitud, residentes de toda la cadena de islas experimentaron vientos con fuerza de tormenta tropical de 48 a 64 km/h (30 a 40 mph), con ráfagas de hasta 97 km/h (60 mph), señaló Blood.

Funcionarios federales se comprometieron a brindar ayuda para la recuperación. El senador estadounidense Brian Schatz dijo el lunes que habló con el secretario de Transporte Sean Duffy sobre el apoyo federal y lo instó a aprobar una próxima solicitud de fondos de emergencia para ayudar a despejar escombros y reparar carreteras y autopistas dañadas.