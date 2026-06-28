Entrega Gobierno de Carmen Lilia Canturosas obras en la Infonavit y Riveras del Bravo

Son acciones de pavimentación y drenaje que benefician a más de 55 mil neolaredenses

Con una inversión superior a los 11.4 millones de pesos, estas dos obras benefician a más de 55 mil ciudadanos. [Agencias]

Con una inversión superior a los 11.4 millones de pesos, estas dos obras benefician a más de 55 mil ciudadanos. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte del compromiso de continuar transformando la infraestructura urbana de Nuevo Laredo, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal entregó dos importantes obras de recarpeteo y rehabilitación de drenaje sanitario que representan una inversión superior a los 11.4 millones de pesos, beneficiando de manera directa e indirecta a más de 55 mil habitantes de distintos sectores de la ciudad.

Durante la gira de trabajo, la alcaldesa encabezó la entrega de obras realizadas en las colonias Infonavit Fundadores y Riveras del Bravo, acciones que fortalecen la movilidad, modernizan la infraestructura hidráulica y mejoran la calidad de vida de las familias neolaredenses.

“Hemos transformado nuestra ciudad con obras que durante muchos años no se atendieron. Seguiremos trabajando hasta el último día de esta administración con responsabilidad y compromiso, escuchando a la ciudadanía y resolviendo las necesidades de las familias neolaredenses,” aseguró la alcaldesa.

La primera obra correspondió al recarpeteo de diversos tramos de la colonia Infonavit Fundadores, donde se rehabilitaron más de 11 mil metros cuadrados de pavimento mediante trabajos de bacheo, reciclado de carpeta asfáltica y renivelación de pozos de visita y cajas de válvulas, con una inversión cercana a los 7.3 millones de pesos.

“Durante mucho tiempo el estado del pavimento afectó la seguridad de nuestras familias y de nuestros vehículos. Hoy esta obra demuestra que cuando las peticiones de los ciudadanos son escuchadas, las cosas cambian para bien,” agradeció la vecina del sector Guadalupe Villegas.

Posteriormente, la presidenta municipal entregó la rehabilitación del colector sanitario sobre la calle Coahuila, entre San Felipe de Jesús y Fray Margil, en la colonia Riveras del Bravo, obra que incluyó la sustitución de tubería, descargas domiciliarias, construcción de pozos de visita y reposición de pavimento, con una inversión superior a los 4 millones de pesos.

Durante la entrega, la alcaldesa destacó que este tipo de obras atienden problemas históricos que por años afectaron a las familias del sector, al eliminar brotes de aguas negras y fortalecer la infraestructura sanitaria de la ciudad, mediante proyectos de fondo que brindan soluciones permanentes.

Trinidad Becerra, vecina del sector, agradeció a la alcaldesa con las siguientes palabras:

“Muchas gracias, presidenta, por tener la visión de invertir en esta obra. Era una necesidad muy importante para quienes vivimos en este sector, esta obra representa un gran beneficio para las familias de la colonia. Agradecemos que finalmente se atendiera una problemática que por muchos años afectó a los vecinos,.”

Estas acciones forman parte del programa permanente de obra pública impulsado por el Gobierno Municipal para modernizar la infraestructura vial e hidráulica de Nuevo Laredo, atendiendo necesidades prioritarias en las colonias y mejorando los servicios para miles de familias.

Con una inversión superior a los 11.4 millones de pesos, estas dos obras benefician a más de 55 mil ciudadanos, reafirmando el compromiso de la administración municipal de seguir construyendo una ciudad con mejores vialidades, infraestructura moderna y servicios públicos más eficientes para todas y todos.

“Nuevo Laredo es una ciudad que crece constantemente y requiere mantenimiento permanente. Por eso seguimos invirtiendo en obras que mejoran la infraestructura y brindan mejores condiciones de vida para todas y todos,” concluyó la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas.