Lotería comunitaria reúne a decenas de familias en la colonia Valle Dorado

Nuevo Laredo, Tamaulipas.– La tarde de este sábado se llevó a cabo una convivencia familiar con una gran lotería comunitaria en la colonia Valle Dorado, organizada por la Barra de Abogados de Nuevo Laredo A.C., presidida por el Lic. Jorge Miranda Niño, quien convivió de manera cercana con las familias asistentes.

El evento se realizó en la plaza ubicada entre el bulevar Valle Dorado y la calle Valle de Gilberto, donde decenas de vecinos disfrutaron de una tarde de sana convivencia, acompañada de refrigerios, aguas frescas, rifa de regalos y diversas sorpresas para las familias del sector.

Durante la jornada, el Lic. Jorge Miranda Niño agradeció la confianza de los habitantes de Valle Dorado y reiteró su compromiso de seguir impulsando actividades que fortalezcan la convivencia familiar y acerquen apoyos a las colonias de Nuevo Laredo.

En esta actividad también participó el Lic. Gustavo Quintana, quien además de convivir con los asistentes, apoyó a los comerciantes de la colonia realizando la compra de diversos productos que posteriormente fueron entregados como obsequios a las familias presentes, contribuyendo así al fortalecimiento de la economía de los pequeños negocios del sector.

Los vecinos agradecieron la realización de este tipo de eventos, destacando que además de fomentar la unión entre las familias, también generan beneficios para el comercio local.

La Barra de Abogados de Nuevo Laredo informó que continuará llevando este tipo de actividades sociales y comunitarias a diferentes colonias de la ciudad, manteniendo el compromiso de trabajar cerca de la ciudadanía y atendiendo las necesidades de las familias neolaredenses.