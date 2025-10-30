UTNL impulsa la creatividad y la internacionalización con su Halloween Intercultural

Nuevo Laredo, Tam.- La Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, a través de su modelo BIS (Bilingüe, Internacional y Sustentable), celebró este día el Halloween Intercultural 2025, una actividad que fomenta el intercambio cultural, la práctica del idioma inglés y la creatividad entre los estudiantes.

Durante la jornada, los jóvenes participaron en el Spooky Food Contest, donde presentaron platillos alusivos a la temática de Halloween con un toque original y tenebroso, así como en el Concurso de Disfraces Ecológicos, en el que los atuendos fueron elaborados con materiales reciclables, reforzando así el enfoque sustentable del modelo BIS.

El evento se realizó en la explanada de vinculación de la UTNL y estuvo encabezado por el rector, Mtro. José Antonio Tovar Lara, quien de hecho encabezó la entrega de premios a los ganadores de los respectivos concursos, todo en un ambiente de alegría y camaradería entre los alumnos y maestros participantes.

Estas dinámicas, además de fortalecer el dominio del idioma inglés, promueven en los estudiantes la capacidad de resolver problemas, trabajar en equipo y desarrollar soluciones creativas ante diversos retos, consolidando la formación integral que distingue a los programas BIS de la UTNL.

Con este tipo de acciones, la universidad reafirma su compromiso con la formación de profesionistas globales, sustentables y con visión internacional, preparados para enfrentar los desafíos del mundo actual.