DPS alerta sobre ofensores sexuales y rutas seguras para Halloween en Texas

LAREDO, TX. — Con la llegada de las celebraciones de Halloween, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) advirtió a las familias sobre la importancia de extremar precauciones y revisar el registro estatal de ofensores sexuales antes de salir a pedir dulces.

El Sargento Erick Estrada, portavoz del DPS, recordó que los días festivos incrementan el tráfico y la movilidad peatonal, lo que eleva el riesgo de accidentes y encuentros con personas potencialmente peligrosas.

“Sabemos que los días festivos traen un alto volumen de tráfico, pero también es importante saber quiénes viven en el área donde los niños pedirán dulces. En el portal dps.texas.gov pueden consultar todos los ofensores sexuales registrados y el nivel de riesgo que representan”, explicó Estrada.

El portavoz subrayó que la ley estatal prohíbe a los ofensores sexuales participar en cualquier tipo de celebración o actividad que atraiga a menores. “Ellos no pueden dar dulces, ni decorar sus casas, ni estar en la puerta recibiendo personas. Además, deben colocar letreros visibles que indiquen que están registrados como ofensores sexuales”, detalló.

Estrada recomendó a los padres acompañar siempre a sus hijos, usar ropa con material reflejante y planificar las rutas con antelación para evitar zonas de riesgo. “Los niños no conocen las leyes de tránsito ni los peligros que pueden existir. Por eso es vital la supervisión adulta y evitar áreas donde haya registros activos de ofensores sexuales”, agregó.

Estas medidas forman parte de la campaña de seguridad del DPS para proteger a la comunidad durante las festividades de fin de mes. El llamado busca que Halloween sea una noche segura para los menores y sus familias en todo Texas.