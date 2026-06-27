Gracie la jirafa es hallada en Texas

Esta imagen sin fecha proporcionada por Vic Jones muestra a Gracie, una jirafa que, según su dueño, se perdió en Texas, en el condado de Uvalde, Texas. (Vic Jones vía AP)

Esta imagen sin fecha proporcionada por Vic Jones muestra a Gracie, una jirafa que, según su dueño, se perdió en Texas, en el condado de Uvalde, Texas. (Vic Jones vía AP)

Gracie la jirafa, que estuvo desaparecida durante unas dos semanas en Texas tras salirse de un rancho privado, finalmente fue encontrada el viernes, y parecía que el campo abierto le había sentado bien.

La jirafa fue avistada a unos 6 kilómetros (4 millas) al sur de su recinto durante una búsqueda aérea en la región de Hill Country, según el sheriff del condado de Real, Nathan Johnson. El dueño de Gracie, Vick Jones, se comunicó con un veterinario y empezó a reunir a un equipo para llevar a la jirafa de regreso al rancho de forma segura, afirmó Johnson.

“Está en buena forma”, indicó Jones. “Está ahí de pie, moviendo la cola”.

Gracie, que tiene unos 3 años y pesa al menos 540 kilos (1.200 libras), fue hallada a menos de un kilómetro (media milla) de un estanque y un arroyo, y tenía abundante vegetación para alimentarse, señaló Jones, quien añadió que parecía haber estado en esa zona durante aproximadamente una semana.

Llevar a casa a la jirafa, de 3 metros (10 pies) de altura, al rancho Cedar Hollow, a unos 160 kilómetros (100 millas) al oeste de San Antonio, requerirá de trabajo.

Los veterinarios necesitan tiempo para sedar a Gracie y colocarle una capucha sobre los ojos, explicó Jones. A partir de ahí, Gracie será trasladada en un remolque hasta otro remolque especial para jirafas, para con éste llevarla de regreso al rancho.

Aunque se pidió a los 2.700 residentes del condado de Real que estuvieran atentos, Gracie fue encontrada en una propiedad privada donde no vive nadie, comentó Jones.

“No la molestamos”, afirmó Jones sobre el avistamiento. “Tiene agua. Se veía en muy buena forma”.

La región de Hill Country tiene una de las mayores concentraciones de animales exóticos en cautiverio en Estados Unidos.

Johnson señaló esta semana que ha recibido reportes de ñus, búfalos de agua, cebras y monos desaparecidos, aunque nunca antes de una jirafa.

La zona tiene un clima templado y un terreno escarpado, y abundante vegetación para que Gracie coma. En África, las jirafas viven en sabanas y pastizales secos y semisecos.

Jones cree que Gracie, que llegó al rancho en mayo, no pretendía irse. Había estado deambulando hasta una zona rocosa para alimentarse de árboles que crecen entre las rocas y siempre regresaba al recinto de jirafas del rancho.

Jones contó que Gracie se internó en la zona rocosa, comió y bajó por el lado equivocado de la puerta. En ese momento, explicó, le resultó más fácil seguir caminando en la misma dirección que intentar volver.

La zona no estaba cercada porque las jirafas no habían estado yendo allí hasta que lo hizo Gracie, y construir una cerca requiere perforar la roca para colocar postes. Pero Jones dijo que ahora planea instalar una cerca, y Gracie permanecerá en el recinto de jirafas del rancho hasta que esté lista.

A pesar del tamaño de Gracie, no habría hecho daño a una persona que se la encontrara fuera del rancho, sostuvo Jones.

“Si te acercas a ella, sale corriendo”, comentó.