Sonidos de Dua Lipa interrumpen conferencia de prensa de Portugal en el Mundial

Los altavoces dentro de la sala de entrevistas del estadio de Miami empezaron a poner a todo volumen algunas canciones de Lipa

Dua Lipa, a la izquierda, y Callum Turner llegan a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair el domingo 15 de marzo de 2026, en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

Dua Lipa, a la izquierda, y Callum Turner llegan a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair el domingo 15 de marzo de 2026, en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Una invitada especial irrumpió en la conferencia de prensa del seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, el viernes: la ganadora del Grammy Dua Lipa.

Bueno, su música, al menos.

Los altavoces dentro de la sala de entrevistas del estadio de Miami empezaron a poner a todo volumen algunas canciones de Lipa durante unos minutos, en medio de la sesión de atención a los medios de Martínez. No quedó del todo claro por qué —al parecer, se cruzaron algunos cables durante un ensayo que se realizaba dentro del estadio— pero a nadie pareció molestarle que ocurriera.

Martínez incluso se balanceó un poco en su silla mientras los trabajadores intentaban encontrar la manera de silenciar la música.

“Creo que Dua Lipa está alentando a Portugal”, comentó.

Lipa, la potente cantante británica de origen albanés, nacida en Londres y ganadora de tres premios Grammy, es una gran aficionada al fútbol y ha asistido a innumerables torneos importantes en los últimos años. Y cuando más tarde le preguntaron a Martínez en su conferencia de prensa sobre el equilibrio de su mediocampo hasta ahora en el torneo, no pudo resistirse a llevar la conversación de vuelta a la música.

“Equilibrio y Dua Lipa, esos fueron los dos temas principales”, expresó Martínez.