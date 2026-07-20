Aylín Mujica expresa su dolor tras la muerte de su hijo Mauro

Mujica y su exesposo Osamu Menéndez se trasladaron a Barbados para iniciar los trámites de repatriación de su hijo a Miami

Aylín Mujica posa en la 20.ª edición anual de los Premios Billboard de la Música Latina en el Mandalay Bay Events Center, el jueves 26 de abril de 2018, en Las Vegas. (Foto Joe Buglewicz/Invision/AP, archivo)

Aylín Mujica posa en la 20.ª edición anual de los Premios Billboard de la Música Latina en el Mandalay Bay Events Center, el jueves 26 de abril de 2018, en Las Vegas. (Foto Joe Buglewicz/Invision/AP, archivo)

La actriz cubana Aylín Mujica expresó su dolor tras la muerte de su hijo Mauro ocurrida en Barbados.

“Mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro, un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo”, escribió Mujica en Instagram este fin de semana después de que se diera a conocer el fallecimiento de su hijo la semana pasada.

“Su ausencia deja un vacío imposible de describir, y aprender a vivir con este dolor será el desafío más grande de toda mi vida, vuela alto mi amor”, agregó.

Mujica y su exesposo Osamu Menéndez se trasladaron a Barbados para iniciar los trámites de repatriación de su hijo a Miami, donde residía y donde realizarán su funeral. No se ha dado a conocer la causa de muerte hasta el momento. Mauro se desempeñaba como DJ y productor bajo el nombre artístico de MAAHEZ.

“Nunca conocí a alguien tan noble, humilde, cariñoso, bondadoso, siempre trasmitiendo felicidad, enfocado en su sueño de ser un gran dj productor”, escribió Menéndez en Instagram.

Mujica se encontraba en las grabaciones del reality “Top Chef VIP” en Colombia al momento de enterarse de la muerte de su hijo.

“Me consuela pensar que estás en un lugar lleno de paz, pero mi corazón sigue buscándote a cada instante”, escribió en una publicación posterior.