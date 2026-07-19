Shakira, BTS, Madonna y muchos Muppets suben al escenario del Mundial

Fue un intento de llevar el ambiente del Super Bowl al Mundial

Ronaldinho, izquierda, y Ronaldo acompañan a Madonna durante su actuación en el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo de fútbol entre España y Argentina, en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York, el domingo 19 de julio de 2026. (Foto AP/Julio Cortez)

Ronaldinho, izquierda, y Ronaldo acompañan a Madonna durante su actuación en el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo de fútbol entre España y Argentina, en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York, el domingo 19 de julio de 2026. (Foto AP/Julio Cortez)

Madonna, Justin Bieber, BTS y Shakira aportaron cada uno un fragmento de uno de sus éxitos al primer espectáculo de medio tiempo del Mundial en una actuación vertiginosa el domingo que también incluyó a Burna Boy, Ted Lasso y muchos Muppets.

El espectáculo en el que también se conoce como el MetLife Stadium, a las afueras de Nueva York, fue un intento de llevar el ambiente del Super Bowl al Mundial, pero la actuación de 11 minutos estuvo considerablemente más cargada que su equivalente habitual del fútbol americano, de 13 minutos y con un solo artista principal. Aquí, cada figura principal pasó alrededor de dos minutos actuando.

Madonna inauguró el espectáculo con su éxito dance-pop de 2000 “Music”, acompañada por estrellas brasileñas del fútbol de antaño, Ronaldo y Ronaldinho. Comenzó con un segmento aparentemente pregrabado en una pista de patinaje antes de que ella entrara al estadio en un buggy de dunas, cantando: “Music, makes the people come together”.

El director venezolano Gustavo Dudamel condujo a una orquesta a través del himno deportivo de White Stripes “Seven Nation Army”, mientras la banda de la casa de los Muppets, incluido el baterista Animal en lugar de Meg White, aportaba sacudidas peludas de fondo.

Las sensaciones del K-pop BTS salieron al campo momentos después, vestidos de rojo y negro, cantando “Dynamite” tras un guiño al remo vikingo de Noruega.

Para promocionar la próxima temporada de “Ted Lasso”, Jason Sudeikis y Brendan Hunt, en personaje, animaron a Justin Bieber, quien cambió el tempo con la balada “Everything Hallelujah”, interpretada con una guitarra acústica y un aire desenfadado.

Sudeikis le dijo a Bieber: “Muy bien, joven, ¡vamos! ¡Esta es tu gran oportunidad! Sal ahí, no te pongas nervioso, nadie está mirando”.

Shakira y Burna Boy siguieron con su himno “Dai Dai”, que se escuchó antes de los 104 saques iniciales en este torneo. La superestrella colombiana estaba descalza, con un vestido de plumas amarillas y rosadas y rodeada de bailarines vestidos de forma similar, incluido un grupo de niños, antes de que el ícono del afrobeats se uniera a ella en la canción cuyo estribillo es una versión en italiano de “¡Vamos!”.

Shakira prácticamente ha convertido las canciones del Mundial en un género propio, incluida la de 2010 “Waka Waka (This Time for Africa)”.

El espectáculo cerró con el Coro PS22 de estudiantes de primaria de Staten Island, respaldado por Dudamel y acompañado por Chris Martin, el vocalista de Coldplay que curó la actuación, junto con Shakira y muchos más Muppets y personajes de “Sesame Street”, incluidos Kermit, Miss Piggy, Count von Count (Conde Contar) y Cookie Monster (Monstruo Comegalletas).

Dudamel y unos 40 músicos, aproximadamente la mitad de la Filarmónica de Nueva York y la otra mitad de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, estuvieron en el campo, aunque su música se pregrabó el miércoles en el Manhattan Center.

Jennifer Hudson, Post Malone y Tom Cruise encabezaron la ceremonia de clausura previa al partido

Jennifer Hudson, Robbie Williams y otros interpretaron una serie de himnos, Post Malone llevó un éxito antiguo y una canción nueva, y Tom Cruise pronunció un discurso entusiasta y sincero para animar al público en la ceremonia de clausura previa a la final de la Copa del Mundo.

El cantante británico y exintegrante de Take That, Williams, interpretó su himno de la FIFA “Desire”, con un conjunto deportivo azul adornado con pedrería. Lo acompañaron Nicole Scherzinger, integrante de Pussycat Dolls, y la cantante italiana Laura Pausini, con vestidos azules con lentejuelas. Williams había lanzado la canción hace un año, pero publicó una nueva versión con las dos artistas a principios de semana.

El astro de internet IShowSpeed fue el primero en salir al campo para interpretar su canción con temática de la Copa del Mundo, “Champions”, sobre una imagen del Edificio Empire State. Después apareció Post Malone, que caminó hasta el césped del estadio de Nueva York/Nueva Jersey, cubierto con una lona que mostraba el perfil urbano de Nueva York. Cantó una canción completamente nueva, “Chrome Heartbreaker”, y se le unió Swae Lee para interpretar su dueto de 2018 “Sunflower” en un escenario cargado de hexágonos en el centro del campo.

Cruise, que también formó parte de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París, los siguió con un discurso, vestido con polo y jeans.

“Hoy solo quedan dos equipos: ¡España!”, dijo Cruise, y se detuvo para escuchar los vítores antes de añadir: “¡y Argentina!”

“Celebremos un torneo que unió al mundo”, expresó.

La mayoría de los himnos nacionales se reprodujeron por altavoces durante el torneo, pero el domingo se interpretaron en vivo. Jennifer Hudson, ganadora de un EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony) y presentadora de un programa de entrevistas, cantó el himno estadounidense “The Star-Spangled Banner”. Con un traje blanco ribeteado en rojo, blanco y azul, se colocó frente a una hilera de banderas del mundo y cantó a capela antes de que se le sumara una banda de metales.

Spanish Brass interpretó la pieza instrumental de España “La Marcha Real”, seguida del “Himno Nacional Argentino”, cantado por la estrella pop María Becerra, vestida con un traje vaporoso que recordaba a la bandera argentina.