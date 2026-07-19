España vence 1-0 a Argentina y conquista su segundo Mundial

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — El suplente Ferran Torres anotó a los 106 minutos para darle a España la victoria 1-0 ante la campeona defensora Argentina el domingo en un alargue de la final y la Roja se consagró campeona del mundo por segunda vez y primera en 16 años.

Fue una definición por el título de desigual dominio español, acentuado cuando Argentina se quedó con 10 hombres por la expulsión de su volante Enzo Fernández tras doble amonestación en el tiempo añadido al cabo de los 90 minutos.

“Una liberación muy grande”, declaró Torres sobre ser el héroe de la consagración de España en Norteamérica. “El destino estaba escrito, hecho para ganar”.

Anulados por el control de la Roja en el mediocampo, Lionel Messi y Argentina hicieron un ejercicio de resistencia en una tarde soleada en el estadio MetLife situado en las afueras de Nueva York.

“Todas las finales son difíciles, cuando tienes a Messi de rival entra ese nerviosismo”, indicó Torres. “Hemos demostrado más fútbol”.

La figura argentina en la cancha fue su arquero Emiliano Martínez, con un sinfín de intervenciones que mantuvieron a flote a un equipo que sufrió toda la tarde para elaborar juego ofensivo.

“Siento tristeza ahora”, dijo el seleccionador argentino Lionel Scaloni. “Pero principalmente tengo un agradecimiento eterno a estos chicos, porque llegar hasta acá cuesta un montón. Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota, y nos acordamos de lo hecho. Dimos todo”.

Torres adelantó a España en el comienzo de la segunda parte de la prórroga.

El gol llegó de un centro al segundo palo de Lamine Yamal y Nico Williams retrasó para que Torres, quien había ingresado a los 62 minutos, definiera con un furibundo zurdazo.

La final de la Copa del Mundo se fue a una prórroga por segunda edición seguida. Argentina lo hizo en Qatar hace cuatro años, cuando venció a Francia en una tanda de penales para conquistar su tercer título.

Esa consagración fue el punto cumbre de la colosal carrera de Messi. Ahora, con 39 años edad, el crack argentino pudo haber disputado el sexto y último Mundial de su carrera.

Argentina buscaba su cuarto título y convertirse en el primer equipo que lo revalida desde Brasil en 1958 y 1962.

En cambio, España añadirá una segunda estrella a su camiseta y se convirtió en la primera nación en ostentar simultáneamente las coronas del Mundial tanto en el fútbol masculino como en el femenino.

Fue el partido número 104 del Mundial más grande de la historia, un torneo de 48 equipos que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá.

Con más encuentros que en cualquier Mundial anterior, no sorprendió que también se anotaran más goles que en todas las demás ediciones: 308.