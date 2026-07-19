Encabeza Carmen Lilia Canturosas acciones preventivas ante creciente del río Bravo

Por su parte, Ramón Mesa Aguilar, titular CILA en Nuevo Laredo, explicó que la creciente ha provocado una gran cantidad de basura, palizada y sedimentos

Nuevo Laredo, Tam.– La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, encabezó el seguimiento y coordinación de las acciones preventivas implementadas durante la contingencia provocada por la creciente del río Bravo, manteniendo una vigilancia permanente para salvaguardar a la población.

De acuerdo con los reportes más recientes, el nivel del río no alcanzó los 7.0 metros que inicialmente se habían pronosticado, por lo que se estima que el incremento máximo será inferior a los 6.0 metros en la zona de los Puentes.

“Como hemos tenido conocimiento desde hace unos días, se nos informó que esta creciente llegaría a Nuevo Laredo. Hemos dado seguimiento puntual al trayecto del agua y actualmente registramos un incremento de 5.7 metros sobre el nivel habitual del río Bravo. Esta situación afecta la operatividad de la ciudad, por lo que hacemos un llamado a la ciudadanía para que no se acerque al cauce y permanezca atenta a la información oficial”, señaló la alcaldesa.

Por su parte, Ramón Mesa Aguilar, titular de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) en Nuevo Laredo, explicó que la creciente ha provocado una gran cantidad de basura, palizada y sedimentos que arrastra la corriente, así como el incremento en la turbidez del agua del río Bravo.

“Las recomendaciones que se hicieron a todos los rancheros, ejidatarios y a COMAPA, que cuentan con equipos de bombeo, fue retirarlos debido al riesgo de que resulten dañados. Asimismo, se pidió a la ciudadanía mantenerse alejada de las áreas recreativas para prevenir cualquier incidente”, expresó Mesa Aguilar.

Mesa reiteró que, de manera preventiva, se recomendó a propietarios de ranchos, ejidos y organismos operadores de agua retirar equipos de bombeo ubicados en zonas de riesgo para evitar daños, además de exhortar a la población a desalojar parques y áreas recreativas cercanas al río.

Por otro lado la COMAPA informó que la creciente del rio Bravo han afectado la operación de las plantas potabilizadoras de Nuevo Laredo.

El organismo operador del agua señaló que dicha situación ocasionó variaciones temporales en el suministro de agua potable en algunos sectores de la ciudad; sin embargo, una vez que las condiciones del río mejoren, las plantas restablecerán de manera gradual el proceso de potabilización y el bombeo hacia los hogares.

Por otro lado la CILA prevé que el nivel del río comience a descender a partir del lunes y regrese a sus niveles normales durante el martes.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos reiteró el llamado a la población para no acercarse al río Bravo, ya que la fuerza de la corriente representa un riesgo considerable para quienes ingresen o permanezcan en sus márgenes.

Finalmente, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal invitó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales del Gobierno Municipal y de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, donde se dará a conocer cualquier actualización relacionada con la contingencia.