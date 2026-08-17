América toma la cima de la Liga MX tras golear 3-0 a San Luis

Pumas y Querétaro se conforman con un insípido empate

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Óscar Perea se estrenó como artillero en el fútbol mexicano y protagonizó el domingo la goleada del América por 3-0 sobre San Luis, resultado con el que las Águilas se apoderaron de la cima del torneo Apertura de la Liga MX.

Raphael Veiga abrió la cuenta con un soberbio remate de zurda a los 26 minutos. Perea amplió la ventaja a los 52, con un remate cruzado en el área tras recibir una asistencia de Veiga.

El canterano Osvaldo Arriaga selló la goleada del líder a los 66, cuando definió con un disparo rasante desde fuera del área, tras un pase de Veiga, que terminó en el fondo de la red. Fue su primer tanto en la máxima categoría.

En el tramo final, el árbitro Maximiliano Quintero revisó el VAR y anuló un penal previamente sancionado a favor de San Luis, tras determinar que la mano del zaguero Emilio Lara no ameritaba castigo.

América extendió así su paso invicto en el campeonato, sumando su tercera victoria para alcanzar 10 unidades. El conjunto azulcrema firma un destacado inicio de año futbolístico, situándose además entre los cuatro clubes mexicanos clasificados a los cuartos de final de la Leagues Cup.

Por su parte, San Luis continúa sin conocer el triunfo en el certamen, estancándose en la decimoquinta posición con apenas dos puntos.

El cuadro americanista evitó verse en desventaja gracias a una intervención oportuna cuando Felipe Mora llegó al área con opción clara de gol; su disparo fue desviado por el arquero Fernando Tapia y posteriormente despejado sobre la línea por Ramón Juárez.

Apenas un minuto después, Veiga aprovechó una oportunidad en los linderos del área para impactar con la zurda. Su disparo cruzado se incrustó en la portería tras pegar en la parte interna del poste.

El panorama se complicó aún más para los visitantes al arranque del complemento con la expulsión de Robson Bambu, quien vio la segunda tarjeta amarilla.

Con la ventaja numérica, los azulcremas tomaron el control total del trámite y sentenciaron el marcador con las anotaciones de Perea y Arriaga, quienes celebraron sus primeros tantos en el certamen.

La jornada dominical se complementará más tarde con los partidos Santos vs. Chivas y Tijuana vs. Cruz Azul.

Pumas y Querétaro se conforman con un insípido empate

Pumas no pudo aprovechar su localía y firmó un insípido 0-0 ante Querétaro.

Con este resultado en el Estadio Olímpico Universitario, ambos conjuntos quedan empatados con siete puntos: los universitarios se colocan en el sexto peldaño de la tabla, seguidos inmediatamente por los Gallos Blancos por diferencia de goles.

A pesar de las aproximaciones de Adalberto Carrasquilla, Robert Morales y Juninho durante el primer tiempo, ninguno logró batir el arco custodiado por Guillermo Alisson.

Querétaro supo gestionar las complicadas condiciones del mediodía en la capital, donde el intenso calor obligó a la árbitra Karen Hernández a pausar el encuentro para que los jugadores se rehidrataran.

Así, ambas escuadras vuelven a la actividad local tras su deslucido paso por la Leagues Cup, certamen en el que concluyeron su participación sin victorias, registrando un empate y dos derrotas que las dejaron fuera de la fase de eliminación.