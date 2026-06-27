Tigres vencen 8-0 a Astros

Los venezolanos Montero y De Jesús se combinan con 5 hits

James Outman (derecha), de los Tigres de Detroit, celebra su jonrón de tres carreras con Matt Vierling (8) y Zach McKinstry (39) contra los Astros de Houston durante la cuarta entrada de un partido de béisbol, el viernes 26 de junio de 2026, en Detroit. (Foto AP/Paul Sancya)

James Outman (derecha), de los Tigres de Detroit, celebra su jonrón de tres carreras con Matt Vierling (8) y Zach McKinstry (39) contra los Astros de Houston durante la cuarta entrada de un partido de béisbol, el viernes 26 de junio de 2026, en Detroit. (Foto AP/Paul Sancya)

DETROIT (AP) — Keider Montero y Emmanuel De Jesús se combinaron para permitir cinco hits mientras ambos venezolanos llevaban gorras bordadas con “VZ” tras los terremotos de esta semana, y los Tigres de Detroit vencieron la noche del viernes 8-0 a los Astros de Houston.

James Outman conectó un jonrón de tres carreras, mientras que Kerry Carpenter y Colt Keith también se volaron la barda por los Tigres.

Montero (4-5) subió al montículo poco después de un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos que golpearon el miércoles. Lanzó siete entradas y permitió cinco hits, ponchó a tres y dio una base por bolas.

De Jesús lanzó las dos últimas entradas, ponchó a uno y otorgó una base por bolas.

Los Tigres abrieron el marcador en la tercera entrada, después de que Outman anotó desde tercera por un error en el tiro del receptor de los Astros, el dominicano Yandier Díaz, quien lanzó la pelota al jardín al intentar poner out a Kevin McGonigle cuando robaba la segunda base.

Spencer Arrighetti (7-4) lanzó tres entradas por los Astros y permitió las ocho carreras. Ponchó a siete, dio cinco bases por bolas y permitió cinco hits.