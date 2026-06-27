Salen ilesos milagrosamente en aparatoso encontronazo vial

El percance se registró en el crucero de las avenidas César López de Lara y Mina

No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un choque entre dos vehículos se registró en el crucero de las avenidas César López de Lara y Mina, donde no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.

En el percance participó un automóvil Mercury Grand Marquis LS, modelo 2008, conducido por Mireya, de 53 años, quien manifestó a los agentes viales que circulaba de norte a sur sobre la avenida César López de Lara y que al intentar incorporarse con una vuelta a la izquierda sintió el impacto de otra unidad.

El segundo vehículo involucrado fue una Ford Explorer, modelo 2007, conducida por Iris, de 37 años. La automovilista declaró que transitaba de sur a norte por la misma avenida y que el semáforo se encontraba en luz verde para su circulación cuando el automóvil blanco intentó realizar la maniobra de vuelta a la izquierda, lo que derivó en la colisión.

Tras el impacto, elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar el levantamiento del peritaje correspondiente y coordinar las maniobras necesarias para restablecer la circulación.

Las autoridades informaron que el accidente no dejó personas lesionadas, por lo que únicamente se registraron daños materiales en ambas unidades. El caso quedó sujeto al procedimiento correspondiente para el deslinde de responsabilidades conforme al peritaje vial.