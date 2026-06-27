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Reafirma Américo trabajo conjunto con la presidenta Sheinbaum

Para fortalecer el sistema de salud

Agencias

Ciudad de México.- Tamaulipas seguirá trabajando de la mano de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, en la coordinación de esfuerzos para fortalecer el sistema de salud y los programas prioritarios que impulsan el bienestar de las y los mexicanos, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Luego de participar, en la reunión encabezada en Palacio Nacional, por la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con las y los gobernadores de los estados adheridos al esquema del IMSS- Bienestar, el gobernador del Estado afirmó que Tamaulipas continuará trabajando “porque la salud es un derecho y el bienestar de las familias tamaulipecas es nuestra prioridad”, dijo.

“Seguimos avanzando con compromiso por el bienestar de México y Tamaulipas”, expresó.

En sus redes sociales, la presidenta de México expuso que durante el encuentro con gobernadoras y gobernadores se supervisó el avance del modelo de salud IMSS-Bienestar.

“El objetivo es garantizar atención médica de calidad, universal y gratuita para el pueblo de México”, indicó.

 

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