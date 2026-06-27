Bélgica golea 5-1 a Nueva Zelanda y avanza como 1ro de grupo en el Mundial

Y Egipto empata 1-1 ante Irán y supera fase de grupos en un Mundial por 1ra vez

Jugadores de Bélgica celebran el segundo gol de su equipo en el partido contra Nueva Zelanda por el Grupo G del Mundial, el viernes 26 de junio de 2026, en Vancouver. (AP Foto/Abbie Parr)

Jugadores de Bélgica celebran el segundo gol de su equipo en el partido contra Nueva Zelanda por el Grupo G del Mundial, el viernes 26 de junio de 2026, en Vancouver. (AP Foto/Abbie Parr)

VANCOUVER (AP) — Bélgica finalmente encontró su ritmo en el Mundial. Y Nueva Zelanda pagó los platos rotos.

Leandro Trossard firmó un doblete y Bélgica se sobrepuso a un lento inicio en el Mundial para avanzar como primero de grupo a la fase de eliminación directa con una victoria el viernes 5-1 sobre Nueva Zelanda.

Bélgica se enfrentará el miércoles en Seattle a un tercer lugar de grupo, aún por determinar. El partido se disputó de manera simultánea al otro duelo del sector entre Egipto e Irán, que terminó en un empate 1-1.

Sorpresivamente, los belgas llegaron al encuentro en el tercer puesto de su grupo, luego de iniciar su Mundial con un empate 1-1 ante Egipto y una igualada sin goles frente a Irán.

“Creo que en los dos primeros partidos también tuvimos ocasiones y no las aprovechamos. Es importante que lo hayamos hecho este día”, declaró Trossard. “Siempre es bueno marcar muchos goles, y simplemente estamos felices de avanzar como primeros”.

Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Alexis Saelemaekers también marcaron por los belgas, que fueron eliminados en la fase de grupos hace cuatro años en Qatar después de finalizar en la tercera posición en Rusia 2018.

Elijah Just descontó por Nueva Zelanda, que necesitaba ganar para tener opciones de avanzar. Los All Whites regresan a casa sin conseguir su primera victoria en un Mundial.

En caso de ganar su duelo de dieciseisavos de final, Bélgica se medirá en la siguiente fase al ganador del duelo entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina.

“Primero tenemos que ganar nuestro partido de dieciseisavos. Ni siquiera sé todavía contra quién vamos a jugar, así que sería una falta de respeto empezar a hablar de los octavos”, dijo el técnico de Bélgica, Rudi García.

Terminar como primero de grupo también significa que Bélgica no tendrá que viajar mucho para su siguiente encuentro. La sede de entrenamiento del equipo está en Seattle.

Trossard estuvo a punto de marcar en los primeros minutos del encuentro, pero la tecnología de línea de gol determinó que su disparo no cruzó por completo la línea de meta.

El defensor neozelandés Finn Surman cometió una mano dentro del área al minuto 23, pero una revisión del video determinó que su brazo estaba en una posición natural y el juego continuó sin que se sancionara un penalti.

En una jugada enredada en el área chica, Trossard elevó el balón hacia el travesaño y se incrustó en la portería para poner a Bélgica al frente al minuto 28.

Fue el primer gol de Bélgica en un Mundial desde que Michy Batshuayi gritó su anotación contra Canadá en el debut de la fase de grupos de Qatar 2022. El gol de Bélgica en su empate 1 -1 ante Egipto en su primer partido de este torneo fue un autogol.

Trossard firmó su doblete al inicio de la segunda mitad, cuando remató un rebote que se desvió en un jugador de Nueva Zelanda y superó el lance del arquero Max Crocombe.

De Bruyne amplió el margen con un potente disparo de fuera del área al minuto 66 para prácticamente sentenciar el partido. Lo celebró formando un corazón con las manos ante un estadio de Vancouver a su máxima capacidad.

El gol de Just puso decoro al marcador al minuto 84, pero Lukaku anotó de cabeza dos minutos después para Bélgica. Saelemaekers cerró la cuenta en el último suspiro del partido.

“Ha sido un largo camino, y estoy orgulloso del grupo”, dijo Just, quien terminó el torneo con tres goles. “Todos trabajaron al máximo. Simplemente no se dio”.

El extremo Jérémy Doku fue titular con Bélgica después de perderse el empate sin goles del domingo ante Irán por una enfermedad. Luego voló a Londres para el nacimiento de su hijo.

El arquero Thibaut Courtois disputó su 18vo partido de Mundial con Bélgica, rompiendo la marca previa de Enzo Scifo.

Egipto se aferra a un empate 1-1 ante Irán y supera fase de grupos en un Mundial por 1ra vez

Egipto superó la fase de grupos de un Mundial por primera vez, mientras que Irán, al que se le invalidó el posible gol de la victoria por un fuera de juego en los últimos instantes, tendrá que esperar un día para conocer su destino después de que ambos firmaron un empate 1-1 el viernes.

Al finalizar lo que se promovió como el “Partido del Orgullo” en Seattle –uno en el que ni Irán ni Egipto querían verse involucrados– los Faraones terminaron como segundo lugar del Grupo G. Bélgica, que empató 1-1 con Egipto el 15 de junio, se impuso 5-1 a Nueva Zelanda en Vancouver para quedarse con la cima del sector.

Irán aún podría avanzar a la fase de eliminación directa por primera vez, pero ya no controla su propio destino.

Egipto se fue al frente con un gol de Mahmoud Saber a los cinco minutos. El exastro del Liverpool Mohamed Salah generó una buena jugada dentro del área antes de habilitar a Saber, quien sacó un disparo entre las piernas del arquero iraní Alireza Beiranvand.

Irán empató nueve minutos después con un gol de Ramin Rezaeian, y estuvo a punto de quedarse con el triunfo en los añadidos. Shoja Khalilzadeh encontró el fondo de las redes a los 93 minutos, pero el tanto fue anulado por fuera de juego tras una revisión de video.

Si el gol hubiera contado, Irán habría asegurado un boleto a la fase de eliminación directa.