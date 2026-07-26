Ingresará Carlos Beltrán al Salón de la Fama del Beisbol

El puertorriqueño será exaltado junto con Andruw Jones y Jeff Kent tras una destacada trayectoria en las Grandes Ligas

El boricua Carlos Beltrán habla en una conferencia de prensa el martes 7 de abril de 2026, antes de un juego entre los Diamondbacks de Arizona y los Mets en Nueva York (AP Foto/Frank Franklin II, archivo)

El boricua Carlos Beltrán habla en una conferencia de prensa el martes 7 de abril de 2026, antes de un juego entre los Diamondbacks de Arizona y los Mets en Nueva York (AP Foto/Frank Franklin II, archivo)

COOPERSTOWN, Nueva York.- Carlos Beltrán estaba destinado al Salón de la Fama del Béisbol incluso antes de jugar una temporada completa en las Grandes Ligas. Al menos eso era lo que pensaba el gran George Brett, de los Reales de Kansas City.

En la víspera de su exaltación, Beltrán recordó una historia de 1999, cuando los Reales visitaron Cooperstown y Brett lo presentó ante un miembro del Salón de la Fama, Orlando Cepeda —también puertorriqueño.

“Tenía una pelota de béisbol y me acerco a Cepeda para que me la firme, y George dijo: ‘Déjame presentarte al próximo miembro del Salón de la Fama de Puerto Rico. Se llama Carlos Beltrán’”, rememoró el sábado el jardinero, nueve veces elegido al Juego de Estrellas. “Y yo estaba pensando algo como, ‘¿qué está haciendo? No he jugado un partido y me estás presentando como miembro del Salón de la Fama. No creo que sea una buena afirmación’.

“George dijo: ‘Bueno, Carlos, todo es posible en la vida. Si juegas duro y si sigues jugando bien y si sigues desarrollándote, ésta es una oportunidad y ésta es una posibilidad de que puedas estar aquí’”.

Veintisiete años después, la predicción de Brett se hizo realidad. Beltrán será exaltado al Salón de la Fama el domingo junto con Andruw Jones y Jeff Kent, así como Brett y Cepeda fueron entronizados juntos como parte de la generación de 1999.

“Nunca se me pasó por la mente”, manifestó Beltrán. “Pero sí me imaginaba como pelotero. Sí me imaginaba como pelotero profesional. Vengo de una familia muy humilde. Pude ver a mis padres trabajando muchísimo para sacarnos adelante”.

Beltrán fue el Novato del Año 1999 en la Liga Americana con Kansas City y luego jugó 20 años en las Grandes Ligas, incluidas siete temporadas con los Reales y otras siete con los Mets de Nueva York. Ingresó al Salón de la Fama en su cuarto año de elegibilidad en la boleta de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA), al asegurar el 84,2% de los votos.

Desde la papeleta de la BBWAA también se suma Jones, el exjardinero central de los Bravos de Atlanta, quien alcanzó el 78,4% en su noveno año. Jones estuvo cerca de quedar fuera de la boleta tras su primera aparición en 2018, cuando recibió el 7,3% de los votos, apenas por encima del umbral del 5% para tener otra oportunidad.

Para Jones, la exaltación representa la culminación de un ascenso paciente, respaldado por su brillantez defensiva en el jardín central, donde ganó 10 Guantes de Oro consecutivos de 1998 a 2007.

Y, al igual que Beltrán, el recuerdo beisbolero más querido de Jones llegó cuando era joven.

“Simplemente recibir esa llamada para llegar a las Grandes Ligas en el 96. Subirme a ese avión, volar a Filadelfia y entrar al clubhouse y ver a todos esos tipos que ves en la televisión, que ganaron la Serie Mundial en el 95 y que intentaban ganar otra en el 96”, evocó. “Ése fue el mejor momento de mi carrera, para serte sincero”.

Beltrán y Jones no fueron elegidos al recinto de inmediato durante su periodo de elegibilidad ante la BBWAA, pero finalmente llegó su oportunidad. Para Kent, nunca llegó.

Kent, un segunda base cinco veces seleccionado al Juego de Estrellas y Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2000, salió de la boleta de la BBWAA en 2023 tras agotar sus 10 años de elegibilidad y quedarse muy lejos cada vez del 75% necesario para la exaltación. Fue elegido por un panel mucho más pequeño en diciembre de 2025: el Comité de la Era Contemporánea del Béisbol.

Aunque su camino fue distinto, después de hablar con otros miembros del Salón de la Fama este fin de semana, Kent ahora sabe que pertenece allí de la misma manera.

“Estoy caminando por ahí, hablando con los muchachos, y recibo abrazos y recibo ‘felicidades’, y recibo ‘debiste haber estado aquí desde hace mucho tiempo’, y todas esas cosas’”, relató. “Y veo en sus ojos que no lo dicen sólo por quedar bien conmigo porque quieren algo de mí, o que sólo intentan ser amables porque las cámaras están encendidas; era real. Y ésa probablemente fue la primera vez que pude relajarme”.