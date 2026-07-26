Apuntan 76ers como favoritos tras llegada de LeBron James

La incorporación del veterano reavivó las expectativas de Filadelfia, mientras la NBA busca un noveno campeón distinto en igual número de temporadas

LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, hace una mueva mientras sujeta el balón después de un silbatazo durante la primera mitad del juego de baloncesto contra los Mavericks de Dallas, el domingo 5 de abril de 2026, en Dallas. (AP Foto/LM Otero)

LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, hace una mueva mientras sujeta el balón después de un silbatazo durante la primera mitad del juego de baloncesto contra los Mavericks de Dallas, el domingo 5 de abril de 2026, en Dallas. (AP Foto/LM Otero)

CIUDAD DE MÉXICO.- La era de la paridad en la NBA parece que podría continuar. Al menos, eso es lo que parecen creer los corredores de apuestas y los apostadores tras la decisión de LeBron James de unirse a los 76ers de Filadelfia.

El título el mes pasado de los Knicks de Nueva York prolongó una racha sin precedentes de paridad en la NBA, con ocho franquicias distintas ganando títulos en las últimas ocho temporadas: Toronto en 2019, James y los Lakers de Los Ángeles en 2020, Milwaukee en 2021, Golden State en 2022, Denver en 2023, Boston en 2024, Oklahoma City en 2025 y ahora los Knicks.

Ahora existe al menos una posibilidad razonable de que la racha de nuevos campeones continúe en 2027, con el vigente campeón de la Conferencia Oeste San Antonio, Minnesota, Detroit, Cleveland, Miami y, por supuesto, Filadelfia entre los equipos que actualmente tienen las mejores probabilidades de levantar el Trofeo Larry O’Brien el junio próximo.

Un vistazo a los equipos y sus probabilidades, desglosados por niveles:

Los favoritos

La decisión de James colocó a Filadelfia en la parte alta de los favoritos, pero no en el nivel más alto.

La mayoría de las principales casas de apuestas y mercados de predicción son claros: los equipos tendrán que superar a Oklahoma City y a San Antonio para salir del Oeste. El Thunder sigue siendo considerado un ligero favorito para ganar el título de la NBA en 2027, apenas por delante de los Spurs.

Eso no debería sorprender: el Thunder está liderado por el dos veces Jugador Más Valioso Shai Gilgeous-Alexander y cuenta con un núcleo campeón probado, mientras que los Spurs tienen como pieza central de un equipo joven al unánime Jugador Defensivo del Año Victor Wembanyama, un conjunto que dio pasos enormes en 2025-26 y que debería seguir mejorando.

Cerca de la cima

Este es el impacto de James: tiene a Filadelfia justo ahí, junto al campeón defensor.

Los Knicks y los 76ers tienen la tercera y la cuarta mejores probabilidades de campeonato —en algún orden, según el sitio— de acuerdo con la mayoría de las casas y los mercados de predicción.

La buena noticia para los Knicks: están exactamente donde estaban al comenzar la temporada pasada, no del todo como favoritos, pero por delante de casi todos en la liga en lo que respecta a probabilidades de título.

La buena noticia para los 76ers: van a tener sus mejores probabilidades de inicio de temporada desde, probablemente, 2019-20.

Boston en el No. 5

Algunas de las decisiones de los Celtics este verano —en particular, el traspaso de Jaylen Brown a Filadelfia— han han sido criticadas. A los apostadores no parece importarles, quizá teniendo presente cómo los Celtics superaron muchas expectativas la temporada pasada.

Boston es con certeza la opción No. 5 en este momento según la mayoría de las casas y los mercados, no exactamente al nivel del Thunder, Spurs, Knicks y 76ers, pero encabezando al resto del grupo.

Los siguientes cinco (o seis)

Aquí es donde las cosas empiezan a volverse confusas, y donde las casas y los mercados tienden a diferir sobre ese siguiente nivel: los equipos de la sexta a la undécima mejores probabilidades.

Denver, Toronto, Minnesota, Detroit y Cleveland están todos bastante apretados entre sí. El único equipo realmente en ascenso es Toronto, claramente basado en la expectativa de que los Raptors eventualmente cerrarán el traspaso por Kawhi Leonard y recuperarán la pieza clave de su recorrido al título de 2019.

El siguiente equipo en la carrera por un lugar entre las 10 mejores probabilidades de pretemporada es Miami. Las opiniones de apuestas parecen variar ampliamente, aunque lo único consistente es la expectativa de que la adquisición de Giannis Antetokounmpo para jugar junto a Bam Adebayo.

El grupo que debería ir a playoffs

Aunque los Lakers perdieron a James, las probabilidades aún dicen que el equipo de Luka Doncic irá a los playoffs la próxima temporada. Y los apostadores parecen pensar que Indiana, finalista de la NBA en 2025, que jugó sin Tyrese Haliburton esta temporada pasada por lesión y se desplomó hasta el fondo de la liga, regresará a los playoffs.

Houston y Golden State completan el top 15 en las probabilidades actuales, lo que sugiere que la creencia es que esos clubes también se encaminarán a la postemporada.

No muy lejos de ahí: Atlanta, Orlando y Portland.

El nivel de los que esperan puestos de play-in

Washington contará con Trae Young, Anthony Davis y Khris Middleton. Los apostadores esperan que los Wizards sean mejores, pero aún no están listos para poder apostar que serán un equipo de playoffs.

Los Wizards, con la selección No. 1 AJ Dybantsa, están en un grupo de equipos que, según las probabilidades, apuntan a ser posibles candidatos al play-in, junto con Phoenix, Charlotte, Dallas y Utah.

Los tapados

Los apostadores que buscan valor pueden encontrar ahora mismo probabilidades muy buenas en los clubes que a las casas y a los mercados no les están gustando en este momento.

Ese grupo: Los Clippers, Nueva Orleans, Chicago, Memphis, Milwaukee, Brooklyn y Sacramento.

Un recordatorio: siempre hay una sorpresa. Charlotte estuvo cerca del fondo de la mayoría de las listas de probabilidades de pretemporada la campaña anterior y ganó 44 partidos. La temporada pasada, Detroit tenía algunas de las probabilidades de pretemporada más largas de la liga y también ganó 44 partidos.

Tal como está ahora

Basado únicamente en el promedio de dónde estaban las casas y los mercados el sábado —y, de nuevo, nada de esto importará cuando los partidos empiecen a contar en octubre—, el panorama de playoffs en la NBA la próxima primavera se vería así:

Equipos de playoffs del Este — Nueva York, Filadelfia, Boston, Toronto, Detroit, Cleveland, Miami, Indiana.

Equipos de play-in del Este (pero no en playoffs) — Atlanta, Indiana.

Equipos de playoffs del Oeste — Oklahoma City, San Antonio, Denver, Minnesota, Los Lakers, Houston, Golden State, Portland.

Equipos de play-in del Oeste (pero no en playoffs) — Phoenix, Dallas.