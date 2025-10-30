Nacionales finalizan contratación de Blake Butera, de 33 años, como mánager

Los Nacionales de Washington están por ultima un acuerdo para contratar a Blake Butera, de 33 años, como su mánager, según informó una persona con conocimiento de la situación.

La persona habló el jueves con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no se había anunciado nada. Los Nacionales despidieron a Dave Martínez en julio, y el venezolano Miguel Cairo asumió de manera interina.

Butera sería el piloto más joven desde Frank Quilici de Minnesota en 1972, según ESPN, el primer medio en informar sobre la contratación de Butera.

Washington lleva seis temporadas consecutivas con récord perdedor desde que Martinez los llevó al título de la Serie Mundial en 2019. Los Nacionales terminaron este año con una foja de 66-96.

Washington también despidió al presidente y gerente general Mike Rizzo en julio. Paul Toboni es el nuevo presidente de operaciones de béisbol del equipo.

Butera era director senior de desarrollo de jugadores en la organización de Tampa Bay. Jugó dos temporadas en el sistema de ligas menores de los Rays después de ser seleccionado en la 35ta ronda procedente de Boston College en 2015. No le tomó mucho tiempo pasar a la gestión.

Fue coach de banca con Hudson Valley en 2017, luego ascendió a mánager al año siguiente, convirtiéndose en el piloto más joven en el béisbol de ligas menores a los 25 años. Dirigió Hudson Valley durante dos temporadas y a Charleston de Clase A (2021-22) por dos más.

La experiencia de Butera en el desarrollo de jugadores puede ser aún más intrigante para los Nacionales, que desmantelaron su núcleo de campeones con los canjes de Juan Soto, Trea Turner y Max Scherzer. Han intentado reconstruir alrededor de jugadores como James Wood, un toletero de 23 años, pero ha sido un proceso lento.

Toboni es apenas un par de años mayor que Butera. Los Nacionales emprenden un nuevo proyecto con estos dos al mando después de una prolongada etapa bajo Rizzo y Martinez. Sin duda, esperan que esta nueva pareja pueda llevarlos a alturas similares.

Washington no ha gastado mucho recientemente, y después de un par de años intentando vender el equipo, Mark Lerner y su familia decidieron no hacerlo. Pero el joven núcleo aún tiene potencial. Wood conectó 31 jonrones este año en su primera temporada completa. Los Nats también seleccionaron al campocorto Eli Willits con la primera elección en el draft del año pasado.

Atlanta, San Diego y Colorado siguen siendo inciertos sobre sus puestos de mánager de cara a la temporada baja. Texas contrató a Skip Schumaker, Baltimore optó por Craig Albernaz, San Francisco sacó a Tony Vitello de las filas universitarias, los Angelinos eligieron a Kurt Suzuki y Minnesota anunció el jueves que Derek Shelton será su nuevo piloto.